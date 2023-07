Jorge Montoya sobre protesta del 19 de julio: "El Gobierno debe evitar que suceda y detener a los cabecillas"

Congreso El congresista de Renovación Popular precisó que la Toma de Lima es un delito

El congresista de Renovación Popular precisó que la Toma de Lima es un delito. | Fuente: Andina/Congreso

El congresista de Renovación Popular precisó que la Toma de Lima es un delito. | Fuente: RPP

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte debe evitar que se lleve a cabo la denominada Toma de Lima, prevista para este miércoles 19 de julio, ya que consideró que se trata de un acto ilegal. Asimismo, instó a capturar a quienes promueven dicha manifestación, tildándolos de "cabecillas".

"(El Gobierno debe) evitar que suceda, debe tomar medidas preventivas para detener a los dirigentes, a los cabecillas de esta Toma de Lima y detenerlos, porque va a poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Los emprendedores quieren trabajar, no quieren paralizarse. Y esto genera un grave problema a la economía del país", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Toma de Lima significa un acto de violencia, no significa un acto de protesta o legítima protesta. Es un acto de llamado a la violencia, a la toma de la capital. Y así ha debido enfocarse este tema por parte del Gobierno desde el inicio. No es una marcha legal", añadió.

Con respecto a las demandas sociales de la población expresadas mediante las manifestaciones, Montoya indicó que desde el Congreso se había atendido esta problemática.

"Los temas de protesta social los atendemos en el Congreso. Hemos hecho un trabajo de reducción de brechas sociales muy grande", manifestó.

"Pareciera ser que la democracia tiene vocación suicida. Cuando uno toma las medidas preventivas para evitar un acto que pueda generar problemas tremendos en la capital de la República, paralizar el comercio, atacar a las personas, romper las calles. ¿Y van a ponerse a ver si no se le debe pedir identificación a una persona? Entonces perdimos la guerra antes de empezarla", aseveró.

Alberto Quintanilla: "La presidenta debería aprovechar la coyuntura para corregir sus errores"

Por otro lado, el excongresista Alberto Quintanilla se mostró a favor de las manifestaciones e indicó que se trataría de una oportunidad para que la presidenta Dina Boluarte enmiende sus errores, pues consideró que se trata de demandas legítimas.

"Yo creo que va a ser un legítimo despliegue de fuerzas de la población para manifestar su desacuerdo con este Gobierno. Si va a tener o no la misma contundencia, creo que la población se está adecuando a una situación que se va a resolver en el mediano plazo; en el corto va a ser menor", dijo.

"La presidenta debería aprovechar la coyuntura para corregir sus errores. El Gobierno debería cambiar la actitud ante la población y atender las demandas. Las demandas son legítimas. Las demandas son, en el fondo, la lucha por la igualdad en el país", agregó.

Además, mencionó que de momento había habido una política de negativa con respecto de los fallecidos durante las protestas, pues todavía las investigaciones no llegan a buen puerto.

"Después de los luctuosos sucesos de enero de este año y diciembre, no ha habido avances en la investigación, en conocer los hechos y probablemente sancionar a quienes deberían ser sancionados. Lo que ha habido es una política de negar al otro, terruquearlo, de decir que sus demandas no son viables, no son justas", finalizó.