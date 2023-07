Alejandro Muñante sobre rechazo al Congreso en 'Toma de Lima': "Eso no legitima ninguna marcha violenta"

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, señaló que la 'Toma de Lima' es una manifestación que "siempre trae consigo violencia" y calificó la marcha como una "venganza contra el sistema democrático y el Estado de derecho".

"Están en primera línea (los violentistas) y quienes marchan con ellos están avalando estos actos violentos. Los que están al frente se encuentran azuzando. Hemos visto que esas marchas dadas en Lima y regiones del país la violencia ha estado en varias partes", declaró en Todo se Sabe de RPP TV.

En ese sentido, Muñante señaló que la marcha convocada para este 19 de julio tiene consignas políticas porque hay "una venganza contra el estado de derecho" y que es liderada por quienes "se opusieron en contra de las instituciones, la restitución de Pedro Castillo, liberación de presos y el cierre inconstitucional del Congreso". "Pensar que en una Toma de Lima no va a haber actos de violencia es apelar a algo nuevo", agregó.

Respecto a las críticas contra el Parlamento, Muñante dijo que ello no legitima una marcha violenta "que busque el cierre del Congreso" y que no se debería etiquetar a todos los parlamentarios por igual. "La población tiene que identificar a cada congresista que no esté cumpliendo su labor". En esa línea, argumentó que es necesario aplicarlo porque podría llegar un candidato antisistema para las próximas elecciones.

¿Buscan presidir la Mesa Directiva?

A pocas semanas de definirse la Mesa Directiva del periodo parlamentario 2023-24, el congresista de Renovación Popular señaló que en su bancada existe una aspiración legítima de poder presidir la mesa en el Congreso.

"Creemos que estamos en la suficiente capacidad de presidir el Congreso. Sabemos que no dependerá solo de nosotros, sino del consenso con otras bancadas. Si no es presidencia, puede ser vicepresidencia. Eso lo vamos a definir en esta semana", declaró Alejandro Muñante en Todo se Sabe.

Al ser consultado en si un congresista de izquierda o de centro pueda formar parte de su lista, Muñante dijo que eso dependerá de la bancada. Sin embargo, a título personal sostuvo que los números no dan para una lista de una sola tendencia política.

"Esa Mesa Directiva va a ser la oportunidad de una mesa multipartidaria, no solo congresista de derecho, sino de centro e izquierda que podría generar los consensos y acuerdos", mencionó el parlamentario.

Sobre eso, argumentó que la elección de ese congresista dependerá en sí ha demostrado respeto a la institucionalidad en el Parlamento. "Si no se requiere el respaldo de la mayoría congresal, va a ser una mesa posiblemente censurada en cualquier momento y entrar a crisis cada rato", comentó.