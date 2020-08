Congresista Mamani ante proceso de expulsión de UPP: “Me sancionan por hacer uso de mis derechos congresales”

El legislador respondió en RPP Noticias sobre el procedimiento en su contra. | Fuente: Andina

El legislador Jim Mamani consideró absurdo el procedimiento de expulsión que le inició la bancada de Unión por el Perú por actuar de manera infraterna, aunque dijo que si se da esta sanción la aceptaría con orgullo.

En declaraciones a RPP Noticias, el parlamentario manifestó que esta medida es injustificada, pues se le está sancionando por ejercer su derecho congresal de presentar una moción de censura contra el titular del Legislativo, Manuel Merino.

“Me parece un proceso absurdo e injustificado, toda vez que me están sancionando por hacer uso de mis derechos congresales, como la presentación de una moción de censura al presidente del Congreso”, manifestó.

Mamani Barriga también indicó que pidió que se evalúe la designación del vocero de UPP, José Vega, como miembro de la comisión que elegirá a los integrantes del Tribunal Constitucional, pues no es idóneo para esa labor.

El congresista también aseguró que asumirá con orgullo una eventual expulsión de esta agrupación parlamentaria, pues consideró que actuó en representación de los aportantes de la ONP al solicitar la censura de Merino por una demora en el debate del proyecto de retiro de fondos.

“Por mi parte yo dejare que ese proceso agresivo siga su curso y si me expulsan me sentiré orgulloso de esa sanción. He actuado con verdad valentía y en defensa de casi 5 millones de aportantes”, indicó.

El vocero de UPP, José Vega, inició el proceso de expulsión contra Mamani Barriga por haber solicitado la censura de Merino, además de cuestionar su designación en la comisión que elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional. El legislador en cuestión tendrá 24 horas para dar sus descargos y luego la bancada resolverá si lo expulsan.