Congresistas Alejandro Cavero e Ilich López protagonizan discusión durante debate de retiro de la CTS [VIDEO]

Congreso Según el exparlamentario de Acción Popular, Cavero se habría estado riendo durante su intervención.

Según el exparlamentario de Acción Popular, Cavero se habría estado riendo durante su intervención. | Fuente: Twitter/Andina

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó este miércoles el dictamen que propone la liberación del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre de 2024.



Durante el debate, los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) e Ilich López se enfrascaron en una discusión, en la que este último llegó a calificar al también secretario de la comisión como "malcriado".

Según el exparlamentario de Acción Popular, Cavero se habría estado riendo durante su intervención.

"Yo le voy a llamar la atención a nuestro secretario de la comisión, no puede ser que mientras un parlamentario esté hablando, el congresista Cavero se esté riendo a carcajadas", expresó López, quien le pidió al presidente de la comisión, César Revilla, que "ponga orden".

Rápidamente, Cavero pidió intervenir para brindar sus descargos y aseguró que no se reía de la intervención de López, la que calificó como "equivocada".

"Para explicarle al congresista Ilich que no está entendiendo (...) Primero, no me he reído del congresista, porque simplemente no le daría atención a las cosas equivocadas que ha mencionado", afirmó.

La respuesta de López fue enfática: "Una cosa es disentir, estar en contra, y otra cosa es ser un muchacho malcriado".

Según el exparlamentario de Acción Popular, Cavero se habría estado riendo durante su intervención. | Fuente: RPP

Aprueban retiro de la CTS

Con 21 votos a favor, la Comisión de Economía aprobó el dictamen que propone volver a liberar al 100 % la CTS. César Revilla indicó que, tras la aprobación, el debate en el Pleno se daría la última semana de abril o primera quincena de mayo.

"Habría que esperar dos semanas. Se firma, se publica y tiene que estar dos semanas publicado más o menos. Entonces viene la semana de representación, a la siguiente se podría estar teniendo una votación", expresó.