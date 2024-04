A favor y en contra: congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular debaten sobre cambios ministeriales y voto de confianza

Congreso Palacios dijo que los cambios ministeriales buscan "congraciarse" con las bancadas, mientras que Ventura consideró que eran necesarios

Este miércoles 3 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, acudirá al Parlamento en busca del voto de investidura a su Gabinete.

Esto, luego de que, en los últimos días, tuviera reuniones con 9 bancadas parlamentarias, excepto con Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, que no aceptaron la invitación al diálogo.

Además ayer, lunes, se realizaran 6 cambios en el Gabinete ministerial, con nuevos titulares en las carteras de Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Mujer, del Interior, y de Educación.

Con este panorama, y en medio de una crisis política en el Ejecutivo por el caso Rolex, cabe preguntarse cómo están los ánimos de las bancadas para dar la investidura al 'Gabinete Adrianzén'. En ese sentido, RPP conversó con Margot Palacios (Perú Libre) y Héctor Ventura (Fuerza Popular) para recoger sus impresiones sobre el tema.

Héctor Ventura: "Tenemos que ser una oposición constructiva, no destructiva"

El congresista Héctor Ventura consideró "importante" que el presidente del Consejo de Ministros acuda al Parlamento, y escuchar los lineamientos del Gobierno, para que, desde el Congreso, se pueda hacer un "trabajo articulado".

"Es importante que el premier tenga esa posibilidad de acudir al pleno del Congreso y escuchar todos, atentamente, cuál va a ser la gestión pública, de gobierno. Lamentablemente, el premier se ha pasado todas estas semanas defendiendo algo que genera controversia, pero, más allá de eso, es importante escuchar. Y desde el Congreso ver el trabajo articulado siempre pensando en el desarrollo del país”. indicó.

En ese sentido, consideró que el fujimorismo es una "oposición constructiva" y no destructiva.

"Es importante escuchar al premier y ver si desde Fuerza Popular brindaremos o no la ayuda como es necesario. Tenemos que ser una oposición constructiva, no destructiva, porque va en desmedro de los peruanos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que los cambios ministeriales realizados ayer eran necesarios.

"Creo que son importantes los cambios en los ministerios donde, lamentablemente, no ha habido mejoría como lo es en Agricultura y del Interior (…) Era importante que estos ministerios tan importantes tuvieran oxigenación porque, de lo contrario, el premier no va a poder desarrollar su gestión”, aseveró.

"Ahora necesitamos articular esfuerzos, pero si encontramos en el camino presuntas irregularidades de altos funcionarios, como el presidente del Consejo de Ministros (…), por supuesto que vamos a realizar investigaciones preliminares", puntualizó.

Margot Palacios: El Ejecutivo "viene congraciándose con algunas bancadas"

Por su parte, la congresista Margot Palacios consideró "preocupante" que el Gobierno haya hecho 6 cambios ministeriales a solo unos días de que Adrianzén acudiera al Parlamento en busca de la investidura al Gabinete. Al respecto, la parlamentaria señaló que el Gobierno estaría buscando "congraciarse" con el Legislativo.

"De los 6 ministros, tres son militantes de un partido, y mañana viene el premier a pedir el voto de confianza. Esta es una clara muestra de que viene congraciándose con algunas bancadas para que pueda tener, finalmente, el voto de confianza. Y eso preocupa”, sostuvo.

“No es tanto el discurso de querer defender la estabilidad, la democracia, entre otros conceptos que les gusta decir a algunos sectores, sino que evidencia que pedían su cupo de poder, lo que está evidenciado en la designación que se hizo ayer de los nuevos ministros”, añadió.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que el Gobierno está "dando manotazos de ahogado", ya que "no tiene acciones concretas, no hay plan de gobierno ni políticas públicas a largo plazo, no sabe a quién elegir y por eso elige a diferentes militantes que tienen representación en el Congreso".

Además, criticó que el congresista Ventura haya dicho que Fuerza Popular era una "oposición constructiva".

"Escucho con asombro lo de ‘oposición constructiva’ cuando hace más de un año algunos no eran oposición constructiva, sino oposición por oposición, y lo único que pretendían era generar inestabilidad. Ahora dicen que están buscando la estabilidad (…), creo que solo lo utilizan para el discurso, pero no en la práctica", indicó.

"Y no solo Fuerza Popular (…), sino otros partidos de derecha que parecieran hoy en día que son del oficialismo. Creo que hay una defensa a ultranza de Dina Boluarte, yo diría ‘cómo has cambiado, pelona’", puntualizó.