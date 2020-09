Moción de saludo por el aniversario de Unión por el Perú incluye las propuestas del partido político como la pena de muerte o el cambio del sistema económico | Fuente: Agencia Andina

El congresista Héctor Maquera Chávez, de Unión por el Perú, presentó una moción de saludo (N 12201) por el 26 aniversario de su agrupación política, donde se expone además de la historia y fundadores del partido, sus ideales en el presente. “Obteniendo la elección de 13 congresistas, constituyéndose una fuerza importante de oposición, enarbolando las banderas del cambio de Constitución, el cambio de sistema económico, el restablecimiento de la pena de muerte y la lucha frontal contra la corrupción”, se lee en el documento.

La moción fue firmada por congresistas de las distintas bancadas políticas del parlamento, entre ellos Rircardo Burga (AP), Edgar Alarcón (UPP), Yessica Apaza (UPP), Betto Barrionuevo (SP), Ricardo Burga (AP), Aron Velarde (PP), Héctor Maquera (UPP), Fernando Meléndez (APP), Javier Mendoza (UPP) y María Retamozo (FREPAP).

Moción de saludo presentada por Unión por el Perú | Fuente: Congreso de la República

¿Cómo se buscaron las firmas?

Consultado por RPP Noticias, el congresista Barrionuevo dijo que no había leído todo el documento, solo un artículo: “Ellos esa parte no nos la mostraron (en referencia a los artículos de la pena de muerte). Nos dijeron 'queremos una firma para la moción de saludo de nuestro partido'. Solo me alcanzaron la moción de saludo, solo ese artículo, no alcanzaron el párrafo completo”.

Añade que fueron sorprendidos con algunos párrafos que agregaron, y además lo hicieron firmar dos veces: “Ellos inicialmente me hicieron firmar la moción de saludo, y luego me dijeron que se habían equivocado, que estaba mal la moción y me volvieron a hacer firmar, dijeron que había un error. Me imagino que en ese momento hicieron el juego. Ahí ellos me sorprendieron. Vinieron por la moción de saludo, que uno no puede negar, y nos han sorprendido con los otros términos”, dijo. Finalmente Barrionuevo dijo que al término de la semana de representación iba a retirar su firma de la cuestionada moción de saludo.

Otro congresista que firmó sin leer la moción de saludo completa fue el congresista por Acción Popular Ricardo Burga, quien dijo a RPP Noticias que solo se trata de un saludo de 'cumpleaños'. “Me dieron la moción durante el pleno, me enseñaron el último artículo que decía moción de saludo. No me arrepiento de haber firmado porque ha sido de muy buena voluntad, y solamente he leído el tema del saludo porque era lo más importante, es lo que resalta de la moción, el contenido, lo que hay detrás, no tiene sustento. Es un saludo de cumpleaños”, indicó.



Resalta que es importante crear puentes y no paredes entre las fuerzas políticas. “La actual situación del país hace que estén buscando el menor error o aparente error de alguien para criticar al Congreso. Hay que comenzar a tender puentes, no paredes que dividan, si este diálogo no se empieza a formar desde las diferentes fuerzas políticas, desde el Ejecutivo, no vamos a poder construir el país”, añadió.

A pesar de que discrepa con la postura ideológica de la actual bancada de Unión por el Perú, el congresista Ricardo Burga asegura que no retirará su firma. “No soy de aquellos que retiran la afirman después de que la hice, además es un gesto democrático. Que ellos crean en la pena de muerte es su problema. Por mi formación de izquierda estoy en contra de la pena de muerte, por mi formación democrática creo que es bueno interrelacionarnos con las demás bancadas que están representadas en el Congreso y por eso es que he firmado esa moción”, sostuvo.

Intentamos comunicarnos con los otros firmantes de la moción pero no respondieron nuestras llamadas.