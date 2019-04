Congresistas de diferentes bancadas se refirieron al sueldo que perciben. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Luego de que la suspendida congresista Yesenia Ponce indicara en la Comisión de Ética que el sueldo de un legislador es muy bajo, diferentes parlamentarios cuestionaron sus declaraciones y pusieron nuevamente en debate el salario que perciben mensualmente, el cual, pese a superar los S/ 15.600 (más otros gastos) ha sido considerado insuficiente en varias oportunidades.

Al respecto, el congresista aprista Mauricio Mulder cuestionó que se critique el sueldo de un legislador cuando antes de postular a este cargo ya se sabe cuál es este monto. En ese sentido, sugirió a Ponce alejarse de la política si se siente insatisfecha con lo que gana.

"Es el tipo de expresiones de gente que no sé para qué vienen al Congreso si ya se sabe cuándo es el sueldo que vamos a ganar (…) Que ajuste sus bolsillos y que vea cómo le alcanza mientras sea parlamentaria y que cuando acabe su periodo le diga adiós a la política", le respondió.

"Creo que los congresistas sabemos que este cargo está súper expuesto, súper vigilado y no está bien pagado. El que no quiere que no venga y que dejen espacio para los que tengan vocación. Creo que es un sueldo bastante aceptable para la media peruana", agregó.



Otro congresista que cuestionó lo dicho por Ponce fue Edmundo del Águila. El parlamentario de Acción Popular cuestionó que se discuta esta clase de temas porque, en su opinión, distraen la atención de asuntos más relevantes que deben preocupar al Congreso.

"Todo es relativo, yo soy solo y para mí es un sueldo más que suficiente. Probablemente para aquellos congresistas que tengan una familia numerosa y responsabilidades muy altas sea poco, pero indudablemente está por encima del estándar de lo que gana un peruano", dijo.

Por su parte, Richard Acuña (Alianza para el Progreso) comparó el sueldo que reciben los congresistas frente al que perciben los jueces y ministros. En ese sentido, sugirió la posibilidad de que el Parlamento pueda evaluar esta remuneración para las próximas gestiones.

"El ciudadano piensa que el congresista tiene chofer, le dan un vehículo y eso es totalmente falso (…) Si un juez tiene un buen sueldo, si un ministro tiene un buen sueldo, por qué no evaluar que un parlamentario pueda tener un buen sueldo", cuestionó.

Para la congresista fujimorista Cecilia Chacón el considerar como bajo o alto el sueldo que perciben dependerá de cuáles sean los gastos de cada legislador. No obstante, recordó que el objetivo principal de este cargo es servir al país.

"Es un tema muy subjetivo, sin embargo para mí el sueldo del Congreso es lo suficientemente bueno pero, además, nosotros somos parlamentarios por razones que nada tienen que ver con el sueldo. Los que hemos decidido ser parlamentarios hemos renunciado a muchas cosas pero lo hacemos porque queremos servir al país", comentó.