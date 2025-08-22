Abogado de Dina Boluarte pide a Fiscalía concluir investigaciones en las que ya haya pedido información tras fallo del TC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, indicó este jueves que la Fiscalía deberá concluir las investigaciones contra su patrocinada en las que ya haya solicitado información de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC) tras declarar fundada la demanda del Ejecutivo para que no se pueda investigar a los mandatarios en funciones.

En declaraciones a Prueba de fuego, de RPP TV, el abogado de Boluarte indicó que Fiscalía tiene que realizar “un ejercicio de comparación y resultados” respecto de las carpetas fiscales que tiene abiertas e involucran a la mandataria, las cuales son cinco, según dijo.

“Si ya hizo solicitudes de prueba documental, por consecuencia ya satisfizo las tres reglas de actos de investigación que el tribunal ha realizado y por lo tanto debería concluir. Hay otros casos aún vigentes, en donde aún no se ha concluido los pedidos de información y por consecuencia pueden conservarse hasta su satisfacción”, indicó.

Pronunciamiento pendiente

Asimismo, sostuvo que en uno de los casos vigentes el último jueves Fiscalía recibió a una testigo para que brinde su declaración; sin embargo, la diligencia no se realizó y la fiscal a cargo de la carpeta informó que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, emitirá un pronunciamiento que será comunicado a la defensa técnica.

“La testigo asistió con su abogado, salió la representante del Ministerio Público, la encargada de esa carpeta fiscal y comunicó que la fiscal Delia Espinoza está evaluando un pronunciamiento que será comunicado a la defensa técnica”, indicó.

“Ese pronunciamiento en buen sentido es cómo es que interpreto y no hay nada que interpretar o en todo caso, lo que correspondería es en este caso lo cierro, porque se hizo las tres cosas que el tribunal me ha delimitado”, añadió el abogado.

Señala que Boluarte no se ha visto beneficiada con fallo del TC

Respecto de si Boluarte se ha visto beneficiada con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada la demanda competencial, el abogado indicó que no es el caso, pues para su defendida ya se consumaron todos los actos que el máximo intérprete de la Constitución no permite con su resolución.

“Todo lo que está prohibido hacer ya se hizo en el caso de la presidenta y en segundo lugar, porque a partir de esta ilegalidad desmedida en la ejecución de las investigaciones contra la señora presidenta, el tribunal ha determinado que hay un vicio en esas investigaciones y en la resolución que autoriza el allanamiento e incautación en su casa hay un vicio de la competencia del Ministerio Público”, manifestó.

“Si es que el Tribunal Constitucional realmente beneficiaría a la presidenta hubiese anulado como consecuencia de ese vicio esas tres carpetas fiscales y la resolución de allanamiento, si realmente fuese la beneficiada y ha conservado esos actos de investigación en el tiempo”, añadió.