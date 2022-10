Alejandro Aguinaga: "No creo que sea el momento para censurar a César Landa"

Aguinaga reiteró sus críticas al gobierno por acudir a la OEA | Fuente: RPP

Alejandro Aguinaga, congresista de Fuerza Popular, se expresó en contra de presentar una moción de censura contra el canciller César Landa, tal como lo anunció el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. Para el legislador fujimorista, es mejor aguardar la llegada de los representantes de la OEA en el Parlamento.

"En lo personal podría decir que debemos esperar la presencia de los miembros de la delegación de la OEA, conjuntamente con el canciller. No creo que sea lo más conveniente censurarlo en este momento para que después no digan: 'me privaron de poder expresarme'. Y aquí in situ la comisión de la OEA vea en primer lugar esta situación que han generado a través de la Carta Democrática"

El parlamentario cuestionó que el Gobierno utilice a la OEA como una manera de distraer la atención en las investigaciones que se le siguen al presidente Pedro Castillo.

"Le dije al canciller, en mi exposición, que parece que no ha leído la Carta Democrática, porque también el artículo 4 nos da la razón al país cuando dice: 'son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión'. ¿Por qué no puso el artículo 4? Hay un sesgo de ocultamiento para utilizar a la OEA como un mecanismo para poder enmascarar todas estas acciones delictivas que comprometen al presidente de la República", comentó el legislador fujimorista.

Alejandro Aguinaga señaló que les genera dudas este apoyo de la OEA al gobierno, pero aseveró que el Congreso tiene argumentos sólidos para dar a conocer a las autoridades extranjeras lo que viene pasando en el Perú.

Anuncian moción de censura al Canciller

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció este viernes que su bancada presentará una moción de censura contra el canciller César Landa.

Según el legislador, los motivos para llegar esta decisión se deben a las mentiras que dio el ministro en el Vaticano sobre la ausencia del presidente y por el controversial discurso que dio el mandatario ante las Naciones Unidas.

"Es por esto que, en Renovación Popular, consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores debe merecer la censura por su desacertado desempeño en la conducción de las relaciones internacionales de nuestro país, por lo que anunciamos que vamos a gestionarla y solicitaremos el apoyo de la representación nacional para conseguir los votos necesarios para hacerla efectiva", remarcó durante su intervención, luego de que el canciller Landa respondiera el pliego interpelatorio en su contra.