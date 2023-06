El Congreso aplazó, por tercera vez, la votación final de la llamada 'Ley Mordaza'

Congreso El presidente de la Comisión de Justicia volvió a solicitar un cuarto intermedio antes de votar el proyecto

El Congreso de la República volvió a aplazar la votación definitiva del proyecto de ley que propone incrementar penas a los delitos de difamación y calumnia realizados a través de medios de comunicación.

Esto debido a que el parlamentario Segundo Montalvo (Perú Libre), autor del proyecto, solicitó un nuevo cuarto intermedio antes de ir a la segunda votación de la llamada 'Ley Mordaza'.

"Por su intermedio, presidente (del Congreso) pido al presidente de la Comisión de Justicia un cuarto intermedio para seguir socializando este dictamen (...) que es de mucha importancia y beneficia a todos los peruanos", indicó.

Ante ello, el presidente del Legislativo, José Williams, respondió que el pedido "no era serio" y pidió al presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, que se pasara a votación.

"Esto ya no es muy serio. Tuvimos un cuarto intermedio que se prolongó por dos semanas. Ya van dos cuartos intermedios. Yo creo que esto ya hay que enfrentarlo de una vez, congresista Gonza", refirió.

Por su parte, Gonza dijo que se había pedido "propuestas alternativas" a los medios de comunicación y que "nadie lo hizo". Acto seguido, "en aras de recibir más propuestas", aceptó el cuarto intermedio formulado por su colega de bancada.

Pasa a un Cuarto Intermedio los proyectos de ley 2862 y 4485, que proponen incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) June 9, 2023

Tras participaciones de otros congresistas, el titular del Parlamento pidió a Gonza Castillo que en la próxima sesión plenaria se realizara la votación pendiente del dictamen.

Como se recuerda, el proyecto fue aprobado en primera votación, sin debate, el pasado 4 de mayo con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. La segunda votación debió haberse realizado tras 7 días calendario.

Patricia Juárez denuncia pedido para "canjear" votos a favor de Ley Mordaza

Durante el debate del proyecto, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) denunció una presunta solicitud para "canjear" votos a favor de la Ley Mordaza a cambio de apoyar el dictamen referido al retorno a la bicameralidad.

"Lo que se ha pretendido hace un momento, cuando estábamos en la votación de la bicameralidad, era canjear los votos a efectos de que nosotros cedamos y votemos a favor de la Ley Mordaza para que voten por la bicameralidad", indicó.

No obstante, la parlamentaria fujimorista se abstuvo de dar nombres de quiénes le habrían formulado dicho intercambio.

"Lo tengo que denunciar públicamente porque ha sido así. Y cada uno sabe quién ha sido, lo sabemos. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a ceder respecto a los temas que son fundamentales en una democracia. Los temas fundamentales son la libertad irrestricta", agregó.

Frente a estas palabras, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) dijo que su bancada se sentía "aludida" puesto que habían "votado en contra de la bicameralidad".

"Quiero dejar en claro que, si puede, retire la palabra, porque no es bueno basarse en cuentos. Si alguien le contó eso, yo no he tenido ningún diálogo formal (...) Y yo soy el vocero (...) Yo siento que mi partido se siente aludido, nosotros no tenemos ese estilo", señaló.

No obstante, la referida congresista de Fuerza Popular no retiró los dichos formulados.