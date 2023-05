'Ley mordaza': reacciones desde el Congreso tras postergación de segunda votación

Congresistas reaccionaron luego que se aprobara un nuevo cuarto intermedio que será visto después que culmine la semana de representación. "Quieren dilatar el proceso", aseguró Patricia Juárez.

El Congreso de la República aprobó un nuevo cuarto intermedio al dictamen 'Ley mordaza' -pendiente de segunda votación- que plantea incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación.

"Pasa a un Cuarto Intermedio el Proyecto de Ley 2862, que propone incrementar las penas y hacer efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante. (Pendiente de segunda votación)", comunicó el Congreso vía redes sociales.

Ante la ausencia del congresista Américo Gonza (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y que estaba de viaje en El Salvador, el parlamentario Alex Paredes fue quien se encargó de leer el proyecto para la posterior intervención del vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz.

Ante ello, la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que lo ocurrido durante la sesión del Pleno fue armado por la bancada de Perú Libre. "Lo que están haciendo es prolongar porque no tienen los votos y quieren poner incertidumbre a la prensa", declaró a los medios.

"No creo que sea un acto de irresponsabilidad, porque quien puede asumir su papel es el vicepresidente de la comisión o el secretario, como ha ocurrido ahora. No es ningún argumento válido el decir que como no está el presidente se acaba el mundo (...) Solamente quieren dilatar, porque al parecer no tendrían los votos o continuar la actitud hostil y amenazante hacia la prensa", comentó.

Por otro lado, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre), señaló que el dictamen no es una 'Ley Mordaza' que busque "amenazas a nuestros hermanos de la prensa".

"Han evidenciado que se ha solicitado el cuarto intermedio porque el presidente de la Comisión de Justicia no se encuentra presente y para nosotros fue una sorpresa que se toque porque en ningún momento había dado la información a la bancada. Está en sus prerrogativas, pero no quiero mencionar que este dictamen tiene norma es exclusivamente para las personas naturales", mencionó en Todo se Sabe.

Asimismo, Portalatino refirió que la prensa "no puede ejercer una sentencia, eso le compete al Poder Judicial" y que los hechos de investigación no pueden "mancillar" y "atentar contra el honor".

Postergan debate de 'Ley Mordaza'

La decisión se tomó tras un breve debate que contó solo con la participación de los congresistas Alex Paredes (Perú Libre), Susel Paredes (no agrupada), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Alex Paredes, secretario de la Comisión de Justicia, leyó el texto del proyecto ley ante la ausencia del titular de ese grupo parlamentario, Américo Gonza, quien en la víspera viajó al extranjero.

Cruz, vocero de Perú Libre, dijo durante su intervención que, dentro de la Comisión de Justicia -responsable de la 'ley mordaza'-, se dio una "descoordinación" tras el viaje de Gonza, por lo que pidió un nuevo cuarto intermedio para que la iniciativa se viera luego de la próxima semana de representación (entre el 29 de mayo y 2 de junio).

Además, indicó que el pedido de un cuarto intermedio se debe a que el proyecto debe ser analizado con mayor profundidad en las regiones y por parte de medios provinciales.