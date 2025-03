Congreso autoriza compra de edificio por más de 13 millones de dólares: ¿Qué opinan los que vivieron la bicameralidad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República avanza en los preparativos para la implementación de la bicameralidad, que entrará en vigor en el año 2026, cuando el Parlamento esté compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Esta semana El Poder en tus Manos informó que la Mesa Directiva del Parlamento autorizó la compra por 13.5 millones de dólares de dos inmuebles ubicados en el centro de Lima que servirán para la habilitación del "modelo de infraestructura y funcionamiento del sistema parlamentario bicameral".

Sobre esta adquisición, la primera vicepresidenta del Congreso y miembro de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, afirmó que se trata de "un acto sumamente transparente", debido a que la Mesa Directiva del Congreso solicitó que se evalúen varias propuestas y ofertas antes de que se tome una decisión. Explicó que su voto en abstención se debió a su preferencia de que el Congreso "esté integrado en un solo edificio y no atomizado como está ahora".

"Creo que finalmente las decisiones de la Mesa Directiva han estado avaladas. Yo no he compartido esta decisión, pero sí creo que el Congreso debe mejorar instalaciones. Debe apostar por tener a todos sus trabajadores en una sola sede institucional, que realmente represente lo que significa este poder del Estado, que es tan importante", dijo.

En medio de este panorama, RPP consultó a exdiputados que integraron el último Parlamento bicameral, disuelto tras el autogolpe de 1992, su postura frente a las gestiones que viene realizando el actual Congreso.

El abogado y excongresista Víctor García Belaunde fue diputado en dos periodos entre los años 1985 y 1992. En comunicación con este medio, señaló que con el retorno de la bicameralidad en el Perú luego de más de 30 años, la intención no era ampliar el Congreso, "sino mantenerlo como está, con los mismos presupuestos e instalaciones que tenía".

"La idea original no fue crear un nuevo congreso bicameral para que se duplique o que crezca, sino para que, más bien, decrezca o se quede igual que antes, con el mismo presupuesto y reutilizando la gente que ya existe", indicó.

García Belaúnde consideró que la adquisición que autorizó la Mesa Directiva "es inmensamente grande" cuando alrededor de la actual sede del Palacio Legislativo, ubicado en la avenida Abancay, existen otras sedes desocupadas o de instituciones públicas de las que se podría disponer.

"No era necesario comprarlo, porque la parte de atrás del Congreso de la República está el local del colegio María Cabello, que está vacío y que es tan grande que pudo albergar perfectamente ahí a nuevas instalaciones del Senado. Un poco más allá está el convento San Andrés, que también está vacío y que pertenece a la Beneficencia República de Lima, que también ha podido ocuparlo porque son más de 5.000 metros cuadrados. O sea, locales cerca acá hay. Y finalmente, al lado izquierdo, en la parte de atrás, está el Colegio Real, que está también vacío y que pertenece a San Marcos", precisó.

El ex legislador dijo no comprender la razón de que, teniendo locales "cerca, a la mano y vacíos", se procediera a la compra "un local que es para un banco de lujo, lleno de mármoles y lleno de pasadizos, de alfombras y de auditorios".

En tanto, la exdiputada Lourdes Flores Nano, quien ejerció el cargo en el periodo 1990-1992, consideró que "el esfuerzo de crear el Senado, que es tan importante para el país, no debe significar un gasto excesivo en el Parlamento". Señaló que dicha acción "desacreditaría" la instalación de dicha cámara.

"Me parece que haciendo un esfuerzo de austeridad podrían ajustarse. Alguien de logística o de infraestructura en el Congreso debería ver la forma de acomodar a los 60 nuevos senadores en las áreas existentes y ver la forma de organizar las salas de sesiones para que no haya cruce. Lo ideal es que la población no perciba que crear el Senado significa un gasto adicional muy significativo", precisó.

En declaraciones a RPP, la Flores Nano opinó que "toda la parte administrativa debería, aunque son dos cámaras", ser manejada de manera unitaria", lo que permitiría ahorrar costos.

"Hay que hacer un esfuerzo muy grande de racionalidad del gasto porque estamos además en un momento de descrédito de la política y los que creemos en el Senado de la República, nos parece que es muy importante que no sea una institución que nazca con cuestionamientos", resaltó.

Por su parte, el exministro Pedro Cateriano recordó que, cuando fue diputado entre los años 1990 y 1992, "éramos 180 diputados y 60 senadores y ocupábamos estas instalaciones" en la sede de Palacio Legislativo.

"Es un escandaloso gasto del dinero del Estado, eso es lo hay, un incremento de las planillas: asesores, secretarias, contratos fantasmas. Eso es lo que hay en este Congreso", dijo.

Cateriano señaló que se debe realizar una evaluación objetiva de cómo se ha ido incrementando el número de trabajadores del Parlamento durante la actual gestión y en los últimos años. "Es absolutamente imperdonable que, por razones políticas, se esté contratando el personal de esta manera, y al final, ¿quién es el que paga estos gastos? El ciudadano, los sectores menos favorecidos, los pobres; y no puede ser posible esto", expresó.

Fernando Olivera, quien fue el diputado entre los años 1985 y 1992, señaló que, en dicho periodo, "no nos preocupábamos por cuánto íbamos a ganar y qué gollerías íbamos a tener"; aspecto que fue cambiando, indicó.

"El personal a cargo de un diputado, de un congresista era muy limitado. Creo que había un asistente, una secretaría y un conserje. Nada más", señaló.

¿Qué se debe tener en cuenta para la implementación del futuro Congreso bicameral?

En diálogo con El Poder en tus Manos, el exoficial Mayor del Congreso José Cevasco consideró que, en este momento, "sí se justifica la adquisición del inmueble en vista de que siendo el Congreso aún unicameral, tiene una carga muy grande personal administrativo".

"En la medida en que tengamos una cámara de senadores y una cámara de diputados, la necesidad de los inmuebles están sobre la base del recurso humano con el que cuenta el congreso. Entonces, en ese concepto, si me preguntas hoy y lo que estaría proyecto el Congreso para la bicameralidad, sí se justificaría. Sin embargo, habría que evaluar cuál va a ser el temperamento de la Cámara de Diputados y el Senado respecto a dicho personal", indicó.

Cevasco explicó que el crecimiento del número de inmuebles del Congreso "está en función al recurso humano que se tiene"; y que si, por ejemplo, bajo el sistema bicameral existe una reducción de personal, "va a haber un servicio parlamentario pequeño" y se necesitarían menos locales.

El exoficial mayor sostuvo que uno de los aspectos más importantes a considerar con la implementación de la bicameralidad es el diseño y el funcionamiento del servicio parlamentario que se establecerá en el futuro Parlamento. Entre los puntos clave, mencionó "si cada cámara tendrá autonomía para tener un propio servicio parlamentario o si habrá servicios comunes que puedan realizar los empleados para ambas cámaras".

"Mucho más importante es la adecuación del hemiciclo Raúl Porras para el funcionamiento del Senado este hemiciclo tiene que ser implementado con fibra óptica tiene que ser implementado con el sistema de video y sobre todo el sistema de votación electrónica [...] Entonces, lo que sí sería conveniente es conocer como cuál es el horizonte y la línea de trabajo y metas que tendrían que cumplir esta unidad ejecutora [a cargo de la implementación de la bicameralidad], es lo que no se conoce hasta el momento", precisó.

"Entiendo perfectamente de la autonomía con la que goza nuestro Congreso, la autonomía consagrada en la Constitución, pero sería conveniente también que el Congreso comunique apropiadamente cuáles son los trabajos que se están realizando, qué adquisiciones de bienes y servicios se van a hacer, cuáles son los plazos de ejecución que tienen ellos previstos realizar y la planificación que presumo han tomado en cuenta", recalcó.