Más de 13 millones de jóvenes votarán en 2026: lo que opinan de la democracia y de la forma de hacer política de los partidos

¿Están perdiendo los jóvenes la confianza en la democracia y en la forma en cómo los partidos políticos hacen política? En España, las alertas están activadas tras conocerse los resultados de un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aplicado a jóvenes, que reveló que el 38% de los menores de 24 años no les importaría apoyar a un régimen poco democrático, con características autoritarias, si a cambio les ofrece una mejor calidad de vida.

Mientras el debate está servido en el país europeo, ante el aumento del voto joven hacia ideologías de extrema derecha, en Perú es oportuno mirar el panorama de la juventud local.

Más de trece millones de votantes entre 18 y 39 años

En abril del 2026, más de 13 millones de peruanos entre 18 y 39 años votarán en las Elecciones Generales, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Un bolsón electoral importante que puede llegar a determinar quién será el próximo presidente del país.

¿Cómo perciben los jóvenes su democracia?, ¿es posible que los jóvenes peruanos se inclinen por candidaturas con discurso extremo, ya sea de derecha o de izquierda? Estéfano Suárez, un joven de 35 años, opinó:

Dan Chávez (18), Tatiana Carlo (17) y Estéfano Suárez (35) opinaron sobre democracia, rol de los partidos políticos y eleccciones con relación a los jóvenes peruanos. | Fuente: RPP

“Si viene un candidato extremista, yo creo que se llevaría la mayor parte de los votos. Mucha gente está harta de cómo estamos viviendo aquí: con el sicariato o la delincuencia, la falta de servicios básicos, la falta de oportunidades… Con esto no digo que vaya a apoyar a uno de ese perfil porque, obviamente, hay que ver todo el panorama [oferta electoral], pero mientras ese candidato tenga esos temas como foco principal, yo creo que sí llegaría a tener bastante respaldo”.

El seguimiento a las preferencias políticas de los jóvenes es analizado constantemente. En el 2020 la Universidad de Cambridge publicó una investigación, basada en las opiniones de casi cinco millones de personas de más de 160 países, revelando que los ‘millennials’, es decir, quienes nacieron entre 1981 y 1996, son a nivel mundial los más insatisfechos con la democracia que las generaciones anteriores.

Volviendo a los datos de Perú, en las Elecciones del 2026, serán 2.5 millones de jóvenes que votarán por primera vez, en una elección caracterizada por una amplia oferta de partidos políticos con más de 40 organizaciones en contienda y la elección de senadores y diputados para el Congreso bicameral.

Dan Chávez, de 17 años, afirma no tener expectativa de que las próximas autoridades logren mejorar la calidad de vida de los jóvenes: “siendo sincero, mis expectativas están bastante bajas. Muchos de mis amigos no pueden ni siquiera ir a la universidad simplemente por tener que trabajar para poder mantenerse. Yo no veo que los jóvenes importemos a los políticos. Espero que se disminuya la cantidad de partidos políticos [para la elección de abril] porque es un poco excesivo que haya tantos".

Tatiana Carlo, también de 17 años, votará por primera vez el próximo año y asegura no confiar en los partidos políticos ni sentirse representada por ellos: “en vez de progresar, por ellos [los políticos] estamos retrocediendo siento que ya perdí la fe en muchos candidatos políticos porque solamente se buscan llenar los bolsillos y dejan lo más importante de lado. No nos tienen como prioridad”, afirmó.

El riesgo de no valorar la democracia

Cuando la confianza en la democracia se quiebra, el riesgo de que la población, especialmente los jóvenes, busque alternativas autoritarias crece, así lo advierte el politólogo Franco Olcese:

“Si las instituciones democráticas, los partidos políticos, no logran sostener su legitimidad, creo que la tentación para ir por una opción distinta, una opción autoritaria, una opción que concentre el poder o donde la población no tiene ningún control, empiezan a ser más atractivas. Creo que es peligroso que no solamente los jóvenes pierdan confianza en la democracia, sino que todos pierdan confianza en la democracia”, opinó.

Desde Cajamarca, el politólogo Gianfranco Vigo señaló: “Si le quitas a los jóvenes los sueños, la esperanza, la confianza en la democracia, la gran pregunta es: ¿quién se va a hacer cargo de las riendas del futuro del país? Actualmente, ya tenemos una gran fuga de talentos, mientras que los jóvenes que se quedan, conviven con el acecho de estas ideas radicales”.

Omar Awapara, secretario de la general de la Asociación Civil Transparencia, expresó: "es muy peligroso que los jóvenes pierdan la confianza en la democracia porque esas son las generaciones que deben sostener el sistema para los años que vienen. Y la desafección puede debilitar mucho la legitimidad del sistema [...] es un motivo de alarma que los jóvenes no estén haciendo política y no sean parte del sistema político".