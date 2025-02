Elecciones 2025: cinco países de América Latina irán a las urnas este año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ciudadanos de América Latina se preparan para un nuevo año electoral. Durante el 2025, cinco países de la región realizarán elecciones para escoger a su próximo presidente de la República o renovar sus congresos. ¿Qué tienen en común estos territorios? Han atravesado crisis políticas, económicas y sociales en los últimos meses.

Ciclo electoral en Ecuador

La jornada electoral en la región comenzará en Ecuador, donde el próximo 9 de febrero los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a su futuro jefe de Estado. En el 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso dejó el cargo tras disolver el Congreso en medio de un proceso por presunta malversación de fonsos públicos.

El empresario Daniel Noboa asumió el cargo para completar el periodo. Sin embargo, hoy busca extender su estancia en Palacio de Gobierno a través de la reelección y es uno de los dieciséis candidatos que aspiran a ocupar la Presidencia de la República para el periodo 2025-2029. ¿Qué impacto tiene la elevada oferta electoral en la situación que vive el país del norte? La politóloga ecuatoriana Selene López respondió.

"A pesar de que tengamos elecciones ahora, se han erosionado las instituciones que hacen que un país sea democrático, se han exiliado periodistas, no se están respetando el contrapeso de poderes. Lo más probable es que haya un Parlamento fragmentado, no va a haber una relación armónica entre el Congreso y el Ejecutivo; es decir, lo más probable es que haya problemas de gobernabilidad del próximo presidente, sea quien sea", señaló, al resaltar el panorama de inestabilidad política que atraviesa Ecuador en los últimos años.

López sostuvo que tener un elevado número de organizaciones políticas que compiten en los comicios es un factor que comparte Ecuador con Perú. Precisó, no obstante, que estas organizaciones muestran una débil estructura orgánica e ideológica, y se vuelven más "como empresas electorales".

"Están en la contienda y la gente no sabe muy bien qué proponen, no sabe qué trayectoria tiene su partido, no sabe qué posiciones han adoptado en el pasado, y es muy confuso para la ciudadanía ver una papeleta de tantos candidatos, y lo que hace es como que desincentiva mucho y contribuye a la crisis de partidos políticos que tenemos en nuestro país", comentó.

"Como todo indica ahora, la polarización está entre los dos candidatos principales, que es Daniel Novoa, quien se quiere reelegir, el actual presidente; y el correísmo. El correísmo es la principal fuerza política del país, es la identidad política más fuerte, son los únicos que siempre están en la primera vuelta, porque tienen un voto duro, muy consolidado. Entonces, es muy probable que estas dos fuerzas políticas lleguen al balotaje", agregó.

Este lunes 3 de febrero, el presidente Daniel Noboa anunció el cierre de las fronteras terrestres de Ecuador con Colombia y Perú hasta el día lunes, como medida de seguridad adicional para la celebración de las elecciones generales, convocadas para este domingo.

Bolivia va a las urnas

En agosto de este año, los bolivianos elegirán al sucesor del presidente Luis Arce. En declaraciones a El poder en tus manos, la politóloga boliviana Erika Bockmann precisó que el vecino país actualmente vive un contexto muy complejo, plagado de desafíos y de crisis social, política y económica, "que ha alterado todo el ciclo productivo" en su territorio.

A nivel político, explicó la especialista, existe una "gran parálisis, incapacidad y debilidad del propio gobierno", lo que ha generado que, en los últimos cuatro años, no se atiendan demandas sociales. A este escenario -refirió- se suma "el efecto tóxico" que generan pugnas a la interna del partido de gobierno que ha tenido un efecto negativo no solo en las instituciones del Estado, sino en el tejido social del país, pero que podría dar lugar a una nueva etapa en la historia de Bolivia.

"Este año, Bolivia está celebrando las elecciones presidenciales, en un contexto de crisis multidimensional marcada por el tema económico, crisis energética. Están convergiendo varios problemas a la vez y es interesante mirar cómo la gente quiere algo nuevo, prácticamente un cambio que permita encarar de una manera estructural varios temas postergados. No va a ser una elección cualquiera, desde mi punto de vista, plantea un tránsito a una nuevo ciclo político de la historia democrática en nuestro país", comentó.

"La gente quiere cambio, piensa que ya se ha agotado el periodo del partido de gobierno, del proceso de cambio liderado por Evo Morales, el tema de la reelección está en el centro del debate al interior del gobierno, al interior del partido de gobierno; puesto que Evo Morales insiste en que a las buenas o a las malas él tiene que ser candidato. Se presume que va a haber un giro hacia la derecha, no sé si el libertarismo mileísta va a llegar a tener una presencia importante, pero emerge entre el abanico de candidatos y de procesos de agregación de alianzas todavía precarias", agregó.

Elecciones en Chile

Por su parte, Chile elegirá a un nuevo presidente y parlamento en el mes de noviembre, tras el mandadto de Gabriel Boric. Para este proceso el vecino país del sur aplicará por primera vez el voto obligatorio en comicios nacionales, un cambio que ha generado expectativa en la población.

La tendencia, por ahora, apunta a que surja un giro hacia la derecha en la elección presidencial tras los procesos de estallido social y los fallidos procesos constituyentes, y en donde la exministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, Evelyn Matthei, se perfila como principal candidata, comentó la politóloga chilena Claudia Heiss.

"Hemos tenido en los electorados chilenos últimamente una tendencia a votar en contra. Es decir, todas las últimas elecciones han ganado los desafiantes y no las personas que están en el poder. Un poco lo que pasa en Perú, que estar en el gobierno te juegan contra o ser de un partido te juegan contra. Hoy en día la alternativa a los que están, que es el gobierno más de izquierda desde el retorno a la democracia, con Gabriel Boric a la cabeza, los desafiantes, son la derecha, y en ese sentido la derecha tradicional está representada por Evelyn Matthei, que viene de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que es el partido heredero del pinochetismo realmente", explicó.

En una sociedad democrática es fundamental que todas las fuerzas políticas prioricen el respeto por las instituciones y las normas establecidas, señaló Heiss.

"Todos los sectores políticos deberían tener en primer lugrar un compromiso con la democracia y con las reglas del juego y con la alternancia en el poder como algo legítimo. Y eso significa no demonizar a los oponentes, pensar que las personas tienen derecho a tener visiones políticas distintas y la democracia consiste en que la mayoría de los votos gana, pero se mantiene la posibilidad de que quienes perdieron puedan ganar en la próxima vuelta", refirió.

Otros comicios en la región

Argentina realizará este año elecciones parlamentarias para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado como parte un proceso que ocurre cada dos años en el vecino país, según su normativa electoral. Este 2025, la población elegirá 24 senadores y 127 diputados nacionales en una jornada que tendrá lugar el próximo 26 de octubre y que servirá para medir cómo avanza y se posiciona la gestión del actual presidente argentino Javier Milei.

Por su parte, Honduras se alista para escoger a un nuevo jefe de Estado en noviembre próximo. La campaña electoral inició en enero pasado con el lanzamiento oficial de la campaña a la Presidencia de Rixi Moncada, actual ministra de Defensa en dicho territorio.

El proceso de elecciones primarias, etapa en las que las organizaciones políticas selecccionarán a sus candidatos para la contienda electoral, se llevará a cabo el 9 de marzo, según el calendario previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras.

El 2025 es un año clave para estas naciones, pero también para reflexionar como ciudadanos sobre a quiénes escogemos como autoridades y qué exigimos de su trabajo.