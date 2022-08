Diego Bazán decidió renunciar a su candidatura a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva | Fuente: Andina

El parlamentario Diego Bazán, comunicó a su bancada Avanza País su renuncia como candidato a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2022-2023. El documento presentado argumenta que, ante el número de candidatos para la vacante dejada por Wilmar Elera (Somos Perú) se decidió "dar un paso al costado con el propósito de brindar un mensaje de unidad".

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, solicitarte el retiro de la postulación Diego Alonso Fernando Bazán Calderón como candidato a la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023", señaló el documento firmado por la nueva vocera de la bancada Adriana Tudela.

"Frente al número de candidaturas que se han presentado, hemos tomado la decisión de dar un paso al costado con el propósito de brindar un mensaje de unidad", dice el documento enviado al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira.

El congresista @DiegoBazanC1 ha decidido retirar su candidatura a la Tercera Vicepresidencia del Congreso. En Avanza País le agredecemos el haber asumido dicha responsabilidad en nombre de la bancada, así como su firme compromiso con el país y con la defensa de la democracia. pic.twitter.com/SYr1txFVVF — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) August 10, 2022

Respuesta de Diego Bazán

Por otro lado, el propio congresista Diego Bazán se pronunció en sus redes sociales confirmando la renuncia de su candidatura. Argumentó que el mensaje brindado es la búsqueda de unidad para que la oposición ocupe la tercera vicepresidencia del Congreso.

"En estos momentos difíciles, el Congreso debe dar un mensaje de unidad para atender las prioridades que requiere el país. Por ello, he tomado la decisión de desistir a postular a la 3era vicepresidencia. Agradezco la adhesión de colegas congresistas que apoyaron mi candidatura", escribió Bazán en redes sociales.



En estos momentos difíciles, el Congreso debe dar un mensaje de UNIDAD para atender las prioridades que requiere el pais. Por ello, he tomado la decisión de desistir a postular a la 3era vicepresidencia. Agradezco la adhesión de colegas congresistas que apoyaron mi candidatura. — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) August 10, 2022

Hace una semana, cuando se presentó su candidatura, Diego Bazán señaló en Canal N que hubo consenso en su bancada (Avanza País) para su postulación y buscará votos con las demás fuerzas políticas.

"Quienes me conocen desde el día uno conocen que he asumido esta gran responsabilidad [como congresista] y he estado a las alturas de las circunstancias siendo una oposición bastante responsable y obviamente espero que la mayoría parlamentaria me pueda elegir", declaró Bazán.

"Hubo un consenso bastante importante, la mayoría me escogió y voy a conversar con cada una de las fuerzas políticas del Congreso en miras a esta elección en los próximos días", añadió.

Tercera vicepresidencia del Congreso

La Mesa Directiva del Congreso de la República declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera García.

"En virtud del documento y de la norma reglamentaria, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo del tercer vicepresidente del Congreso de la República, por consiguiente la elección al cargo del tercer vicepresidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana", señaló Lady Camones Soriano en un pleno pasado.

El congresista Wilmar Elera renunció a su cargo de tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento, días después de su elección. Momentos antes se conoció que el Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión por el delito de colusión agravada.