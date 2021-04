Por tercera vez, la Comisión de Fiscalización no pudo reunirse para elegir a su presidente. | Fuente: Andina

Por falta de quorum, nuevamente no se eligió al nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, quien reemplazará en el cargo a Égdar Alarcón.

Así lo informó a RPP Noticias la vicepresidenta del grupo parlamentario, Nelly Huamaní Machaca (Frepap), quien señaló que la de hoy fue la tercera convocatoria realizada a sus colegas legisladores.

"En las tres oportunidades no se ha contado con el quorum correspondiente. He convocado, he cumplido con mi función y ya estoy programando la cuarta convocatoria para el día miércoles, esperemos que asistan", indicó.

En tanto, Wilmer Bajonero Olivas (Acción Popular) consideró que los legisladores que faltaron a la sesión le deben una explicación al país.

"Todos los partidos tienen que asumir sus propias responsabilidades. Los congresistas de las otras bancadas que han faltado sin justificación alguna le deben una explicación al pueblo peruano", dijo a RPP.

Retiran a Edgar Alarcón de la Comisión

El pasado 11 de marzo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), fue retirado de la Comisión de Fiscalización, de la cual era presidente, luego de que se aprobara la modificación en el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo de sesiones 2020-2021.

Ese día, el Pleno del Congreso, con la conducción de la presidenta Mirtha Vásquez, aprobó algunas modificaciones en el cuadro de comisiones ordinarias.



Además de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, se dispuso que en la Comisión de Constitución y Reglamento, salga como titular el legislador Franco Salinas de Acción Popular y que ingrese en su reemplazo Jorge Vásquez Becerra de dicha bancada.

En tanto, en la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, salió como titular el congresista Betto Barrionuevo Romero (ex Somos Perú) e ingresó como titular el legislador Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú).







