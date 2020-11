La mayoría de renuncias presentadas por los congresistas se dieron el la coyuntura de la crisis política por la vacancia presidencial. | Fuente: Congreso de la República

Son 14 los parlamentarios los que renunciaron a sus bancadas -algunos incluso al partido por el que postularon- en medio de las crisis por la vacancia presidencial y a poco tiempo de desarrollarse las elecciones generales. Estos alejamientos generaron la conformación de nuevas agrupaciones en el Parlamento, lo que que cambia el panorama respecto de las votaciones.

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que las profundas crisis, como la que acaba de pasar el país, suelen detonar discusiones internas alrededor de las organizaciones con poca institucionalidad: "Se toman posturas y la institucionalidad de las organizaciones políticas es muy débil, y las bancadas están configuradas como consecuencia de un resultado electoral, de una lista. Muchos son invitados agregados de distintos colectivos, no hay cohesión una identidad partidaria", señaló Radzinsky.



El panorama electoral también influye en las decisiones que están tomando ahora mismo los parlamentarios, señala Radzinsky. "No se puede analizar esas renuncias al margen de la campaña electoral que se inicia, porque de alguna manera el repudio al Congreso se multiplicó por las decisiones mayoritarias de estos personajes que votaron por la vacancia. Esto no implica una defensa del expresidente Vizcarra, sino un repudio a la forma cómo se tomaron las decisiones. Lo que buscan los políticos es el reacomodo, no cargar con un activo tan grande".

Estas renuncias no son otra cosa que una expresión más de esta perversión que se llama "vientres de alquiler", señala el politólogo Alonso Cárdenas. "No son partidos políticos sino un conjunto de intereses individuales que se suman detrás de un logo, pero de contenido no tiene nada. Los partidos políticos tienen demasiadas contradicciones dentro de ellos mismos y eso se ve claramente durante este tipo de crisis. También es otra expresión del voto preferencial, que ofrece en un mercado el número de candidatos. La lealtad no es hacia el partido político, sino a la persona que te puso en la lista, y eso no es gratuito, pero lo más grave es que de cara a las elecciones esto tiende a agravarse, porque a diferencia del 2016 ahora tenemos 25 partidos, la fragmentación es mucho mayor", indicó.

A continuación revisamos las renuncias presentadas y la recomposición de las bancadas.



RENUNCIAS DURANTE PROCESOS DE VACANCIA PRESIDENCIAL

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Carmen Omonte:

En medio de la crisis política tras la renuncia de Manuel Merino y en búsqueda de una lista de consenso para elegir al nuevo presidente transitorio de la República, Carmen Omonte presentó el 17 de noviembre su carta de renuncia irrevocable al grupo parlamentario Alianza para el progreso. En el documento enviado al vocero de la agrupación señala que el motivo de su alejamiento se debe a "razones de conciencia y principios", y agregó que en "estos momentos difíciles, el país necesita coherencia, madurez política y empatía con nuestro pueblo".

Carmen Omonte desempeñó un importante papel en la conformación de la lista de consenso liderada por Francisco Sagasti, esto a pesar de que la bancada de Alianza para el Progreso habría decidido no participar de la coordinación, pero sí garantizó el apoyo a la lista en mención.

Días atrás Omonte, había oficializado su precandidatura junto a César Acuña para la primera vicepresidencia de la República. Sin embargo, dijo que esta seguirá a pesar de haber renunciado a la bancada.

Moisés González:

El 5 de septiembre, cerca de la presentación de la primera vacancia en contra del expresidente Martín Vizcarra, el congresista Moisés González presentó su renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso. En la carta enviada al secretario del partido político no explica razones de su decisión.

ACCIÓN POPULAR

Orlando Arapa:

Previo a elegirse la Mesa Directiva del Congreso, el 12 de noviembre, el congresista por Puno Orlando Arapa renunció al partido Acción Popular. En su carta enviada al presidente de AP, Mesías Guevara, indicó que su decisión responde a su rechazo por la toma del cargo como presidente de la República de Manuel Merino, miembro de Acción Popular, y la decisión de la bancada de no apoyar a la lista de Rocío Silva Santisteban. También denunció poco respaldo de sus colegas por los proyectos que él presentó como parlamentario. "He sido duramente criticado y satanizado por ello, y así sucesivamente estos hechos se han repetido a la presentación de otros proyectos de Ley a favor del pueblo", añadió Arapa, militante de Acción Popular desde el 7 de mayo del 2015.

UNIÓN POR EL PERÚ

María Bartolo:

En el escenario de la vacancia presidencial y la búsqueda del reemplazo del expresidente Manuel Merino, la congresista María Bartolo presentó su carta de renuncia al grupo parlamentario Unión por el Perú a través del vocero de la agrupación, José Vega, con fecha 15 de noviembre. Los comentarios de Vega serían a título personal, según describe la congresista en su carta. “[Renuncio] Por no estar de acuerdo con las decisiones y opiniones que viene adoptando y manifestando de manera individual y no coordinada con todos los integrantes de la bancada, frente a la crisis política que viene atravesando nuestro país”, explica en la misma.







Rubén Ramos:

El congresista Rubén Ramos, también en medio de la crisis por la vacancia presidencial, envió su carta de renuncia al vocero de la agrupación política Unión por el Perú. En ella explica que como dirigente del movimiento Etnocacerista no ha sentido su representación en la bancada durante la crisis, "en tal sentido siendo que no reflejan nuestros principios, presento mi renuncia irrevocable a la bancada", se lee en el documento.







Jim Ali Mamani:

El parlamentario Jim Ali Mamani Barriga renunció a la bancada de Unión por el Perú el pasado 17 de octubre por razones de conciencia, además del proyecto de ley que busca la reelección para los legisladores que involucraría precisamente a algunos congresistas de ese partido, señaló.

Mamani Barriga oficializó su alejamiento de la bancada de UPP a través de un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles. "Me dirijo a usted para saludarlo y comunicarle mi renuncia al grupo parlamentario Unión por el Perú-UPP, por razones de conciencia y por el viraje ideológico de algunos de sus miembros que ya no concuerdan con los principios del Frente Patriótico cuyo pilar es el etnocacerismo, y que enarbolé en la campaña electoral", sostuvo el parlamentario.

Otro motivo por el cual Mamani se alejó de la bancada es la reunión que tuvo José Vega, vocero del grupo parlamentario, con el expresidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes.

SOMOS PERÚ

Descentralización Democrática

Los congresistas Felicita Tocto, Betto Barrionuevo, Mariano Yupanqui, Grimaldo Vásquez y César Gonzales renunciaron de forma irrevocable a la bancada de Somos Perú por discrepancias internas, según pudo conocer RPP Noticias. Las diferencias dentro de la bancada vienen desde hace un tiempo atrás. Oficializaron la renuncia a través de un oficio dirigido al vocero de Somos Perú, Reymundo Dioses, en el cual los cuatro parlamentarios agradecieron el trabajo y la oportunidad de haber integrado la agrupación parlamentaria.

Finalmente solicitaron a la presidencia del Congreso, la inscripción de una nueva bancada denominada "Descentralización Democrática".

Tras ser consultado por su renuncia, el congresista César Gonzales dijo que principalmente renunció por estar en desacuerdo con el candidato presidencial que lleva su partido en las próximas elecciones. "Somos Perú estaba iniciando una campaña presidencial en la cual yo no coincido con el candidato Daniel Salaverry, que es una persona que tiene cuestionamientos y un proceso en el Congreso que está pendiente y que posiblemente irá a la Fiscalía. Estamos siendo consecuentes con la época que nos tocó vivir y en la que tenemos gobernantes cuestionados. Mantengo mi línea, preferí dar un paso y continuar en mi función parlamentaria. Coincidimos con varios congresistas y formar un grupo parlamentario con una visión descentralista, somos de regiones, estaremos enfocados en la fiscalización y representación", manifestó.

FUERZA POPULAR

Martha Chávez

La congresista Martha Chávez presentó su renuncia a Fuerza Popular y su bancada en el Congreso al estar en desacuerdo con la exigencia de la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia. "Ante la posición adoptada por el partido político Fuerza Popular, hago de conocimiento mi decisión de renunciar a la militancia de dicho partido y a su bancada congresal", señaló a través de su cuenta de Twitter.

A través de un manifiesto publicado en la red social, la parlamentaria señaló que su decisión tiene entre otros motivos la posición fujimorista de exigir la renuncia de Manuel Merino al Gobierno de Transición o la posibilidad de una censura. Incluso dejó en claro que lo anunciado por Keiko Fujimori, líder del partido, no representaba su pensamiento ni lo encontraba favorable para garantizar la viabilidad de nuestro país.

"Si fuera posible renunciar al cargo de congresista, lo haría para permitir que el partido designe mi reemplazo, pues llegué a él representándolo. Asimismo, anuncio mi renuncia a todas las posiciones congresales asumidas en su representación (membresía de comisiones ordinarias y especiales y presidencial de la Comisión de Inteligencia)", señaló en un documento compartido a la opinión pública a través de sus redes sociales.



ANTES DE LA VACANCIA PRESIDENCIAL:

FRENTE AMPLIO

Arlette Contreras:

La congresista Contreras presentó su carta de renuncia a la bancada del Frente Amplio el 27 de marzo. La congresista envió un documento al entonces presidente del congreso, Manuel Merino, para solicitar integrar las comisiones de la Mujer, de Relaciones Exteriores y de Constitución en calidad de “no agrupada”.







SOMOS PERÚ

Rennan Espinoza:

La acusación de vínculos del miembro de Somos Perú, Guillermo Aliaga, con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos, ocasionó que el congresista Rennan Espinoza renunciara a la bancada parlamentaria de la cual era vocero. A través de su Twitter comunicó su renuncia a la opinión pública el 1 de setiembre. "Ante los graves hechos que involucran a un miembro de mi bancada, solicité su suspensión, pero al no obtener una respuesta ni un gesto de desprendimiento de su parte, he decidido presentar mi renuncia a la vocería de la bancada y de Somos Perú".