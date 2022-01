Alejandro Cavero dijo tener síntomas leves de la enfermedad. | Fuente: Congreso

El congresista Alejandro Cavero, de la bancada Avanza País, informó que dio positivo a la COVID-19, luego de realizarse una prueba de laboratorio.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario indicó que presenta síntomas “bastante leves” de la enfermedad, y que se mantiene en aislamiento, aunque no dio mayores detalles al respecto.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a COVID-19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba. Felizmente, mis síntomas son bastante leves”, tuiteó.

Invoca a vacunarse

Alejandro Cavero aprovechó la oportunidad para exhortar a la ciudadanía a vacunarse contra la COVID-19, porque “la inmunización salva vidas”.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud (Minsa), desde hoy hasta el 3 de enero, organiza el Cierratón del Vacunafest, una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19 en Lima y Callao, para acelerar el proceso de inmunización en el ámbito nacional.

Esta mañana, en La Rotativa del Aire, la directora de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, aseguró que es “prácticamente un hecho” que la COVID-19 se convertirá en una enfermedad endémica, haciendo una comparación con la influenza, que requiere vacunación de refuerzo anual.

