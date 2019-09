Alejandra Aramayo | Fuente: RPP

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), se mostró de acuerdo con suspender por una semana la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), programado para este lunes 30.

En entrevista este domingo con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la parlamentaria consideró que la cuestión de confianza del Ejecutivo parece ser una reacción ante el archivo del proyecto de adelanto de elecciones al 2020.

"Lo que puede hacerse es ampliarse una semana (proceso de elección del candidatos del TC). Yo no he dicho que se postergue porque postergar no tiene fecha. Estoy de acuerdo que tienen que haber fechas de entrega y de concesión", dijo la legisladora.

Alejandra Aramayo sostuvo que puede plantear este tema el lunes a las 8:30 a.m en Junta de Portavoces. Sin embargo, aclaró que los plazos y cronogramas del Congreso debe respetarse porque se debe pensar en la incertidumbre en este proceso.

"¿Qué pasa si se prorroga? Oiga la muestra de desprendimiento del Congreso es una semana más. Podría ocurrir o no", manifestó.