Los congresistas tuvieron un cruce de palabras durante el debate. | Fuente: Congreso de la Republica

El presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, no quiso dar sus descargos luego de que la congresista de su bancada, Rosa Bartra, leyera un documento durante el debate en el Consejo Directivo, en el que precisa que la decisión de la conformación de nuevas agrupaciones de bancada era conjunta con la Mesa Directiva.

Bartra señaló que Salaverry apuntó el pasado 31 de julio de este año que la conformación de nuevas bancadas "no es una decisión de la presidencia (del Congreso)", sino que esta es una "decisión final (...) es de este Consejo Directivo".

Tras ello, el ex vocero de Fuerza Popular indicó que ya que estaba "siendo aludido varias y para que no continúe el error quisiera aclarar el tema". Sin embargo, en ese momento fue interrumpido por lo que no pudo decir más.

"Entonces si esto va a generar un impase en la sesión y siendo tan democráticos como se les caracteriza, yo no voy a utilizar el uso de la palabra", le dijo a la congresista Bartra para luego darle uso de la palabra a Gino Costa.

Enfrentamientos

Sin embargo, este impase no fue el único que ocurrió. Salaverry también le respondió a la congresista Luz Salgado a quién le dijo que "aprenda a respetar".

"Aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Aprenda a respetar. Respetos guardan respetos", señaló para luego pedir a Miguel Torres que continúe con su intervención.

Además, pidió a la congresista Alejandra Aramayo que no le diga "gracioso" y evite ser "prepotente".