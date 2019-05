Salaverry y Vilcatoma integran la Mesa Directiva. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, negó tener injerencia en el programa que tiene la legisladora fujimorista Yeni Vilcatoma a través del canal del Congreso. Asimismo, señaló que la responsabilidad por el contenido de este debe ser esclarecida por los jefes de esta área.

"Yo como presidente del Congreso siempre he sido muy respetuoso de la manera como se ha manejado el canal del Congreso. Jamás he tenido ningún tipo de injerencia ni para presionar o pedir que se quite algún tipo de contenido", declaró a los medios.

Salaverry reconoció que desde hace un mes el canal del Congreso está bajo la supervisión de la tercera vicepresidencia, actualmente a cargo de Yeni Vilcatoma, para "mejorar la calidad del contenido del canal". Sin embargo, reiteró que no tiene injerencia en el contenido.

"El canal del Congreso está para que, justamente, los congresistas puedan aprovechar para trasmitir las cosas positivas que hacen. No hay veto para ningún congresista, cualquiera que desee participar en estos programas estoy seguro de que, si coordina con el canal y con los productores de cada programa, podrán ser invitados", reiteró.

Piden el cierre del programa

Desde hace unos días, congresistas de diversas bancadas piden que se dé de baja el programa de la también parlamentaria Yeni Vilcatoma que se emite por el canal del Congreso. “Sin corrupción” es el nombre de este espacio conducido por la legisladora de Fuerza Popular y que se transmite cada miércoles por un espacio de 30 minutos.



“Como tiemblan los corruptos por las denuncias en el interior de nuestro país. Es por eso, que están tratando de censurar un programa atentando contra la libertad de expresión. No nos vamos a detener, seguiremos denunciando la corrupción”, escribió Yeni Vilcatoma en un tuit.

Congresistas como Marco Arana, Clemente Flores, Gino Costa y Alberto Quintanilla arremetieron contra Yeni Vilcatoma por tener un espacio en el canal del Estado, según reportó el diario La República. Algunos legisladores pidieron que la Mesa Directiva del Parlamento explique el por qué de este espacio televisivo.