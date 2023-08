Darwin Espinoza descartó pedir disculpas por crisis desatada tras su elección como vocero de Acción Popular

Congreso Darwin Espinoza descartó pedir disculpas por su elección como vocero que desató crisis en Acción Popular

El vocero titular de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, descartó hoy pedir disculpas por la crisis que ocasionó su elección como portavoz de la agrupación acciopopulista, fraccionada tras las renuncias de ocho parlamentarios.

Parlamentario conversó esta mañana con los medios de comunicación. | Fuente: RPP

Espinoza se pronunció en ese sentido tras la salida masiva de sus correligionarios María del Carmen Alva, Ilich López, Edwin Martínez, Karol Paredes, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alva.

El portavoz acciopopulista, implicado en el caso “Los Niños”, reiteró que fue escogido esta semana tras imponerse a las candidaturas de José Arriola e Ilich López; por lo que exhortó a los renunciantes y a los que perdieron la elección de la vocería a respetar los resultados.

“¿Qué voy a pedir disculpas por una elección a la cual me sometí democráticamente? Los que tienen que pedir disculpas son aquellos que han perdido y no aceptan los resultados. ¿Qué hubiese pasado si ellos ganaban?”, declaró a los medios de comunicación.

Así, conminó directamente a la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a aceptar su elección como portavoz de AP.

“Si a ella no le gustan los resultados, ella tiene que acatarlos porque es mayoría. En todo caso hubiese objetado antes de la participación de nosotros. No porque no le gusta un resultado, ella va a salir a insultar”, apuntó.

Asimismo, Espinoza contó que ayer se reunió con los seis congresistas que aún permanecen en la bancada: Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores, Hilda Portero y Wilson Soto, quienes se comprometieron a dialogar con ocho legisladores renunciantes.

“Ayer nos hemos reunido los siete congresistas que hemos quedado y nos hemos comprometido a seguir en la bancada y tender puentes con los congresistas que han renunciado”, puntualizó.