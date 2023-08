Ilich López afirmó que no reconsiderará volver a Acción Popular así Darwin Espinoza deje la vocería

Ilich López, uno de los ocho congresistas renunciantes a la bancada de Acción Popular, afirmó que no piensa dar marcha atrás a su decisión así Darwin Espinoza deje de ser vocero de la referida agrupación política.

En ese sentido, indicó que no se sintió respaldado por sus correligionarios cuando propuso "que la bancada debía tener un rumbo de enmienda sobre los errores" que se pudieron haber cometido y "empezar esta nueva legislatura deslindando todo cuestionamiento".

"En este momento no voy a reconsiderar (volver a la bancada de Acción Popular) porque no solamente es la decisión de delegar al congresista (Darwin) Espinoza la vocería, es que yo he planteado determinados objetivos, por ejemplo, de enmienda respecto a las acciones o errores que se haya tenido y poder eso encaminar", indicó en Todo se Sabe.





Congresita Ilich López se pronunció sobre crisis en Acción Popular

"Antes de la elección (de Darwin Espinoza) lo que planteé, fue: dación de objetivos en común, deponer actitudes que hagan que se siga cuestionando a la bancada, dar un mensaje directo para que se puedan acelerar todos estos cuestionamientos y empezar, a partir de eso, con esa actitud de enmienda, a poder plantear acciones claras sobre objetivos determinados en economía, en energía, entre otros, porque eso es lo que se necesita en el país", añadió.

Sostuvo, también, que presentó una reconsideración tras la elección de Espinoza como vocero de Acción Popular, pero "no se quiso recibir mi documentación y ya con esos antecedentes antidemocráticos yo no puedo continuar con personas que no piensan igual que yo".

Por último, sostuvo que el actual vocero acciopopulista no es la imagen adecuada para enmendar el rumbo que deseaba para su ahora exbancada.

"Les dije a los colegas que necesitamos tomar decisiones acertadas y desde mi punto de vista esta decisión no la fue", apuntó.

Renuncias en Acción Popular

Como se sabe, la bancada de Acción Popular sufrió este martes ocho renuncias parlamentarias de los 15 con los que cuenta dicha agrupación, esto a raíz de la elección como vocero del cuestionado Darwin Espinoza, investigado por el caso 'Los Niños'.

Los congresistas renunciantes, fueron: María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva.

Los parlamentarios, sin embargo, al no renunciar al partido, solo de la bancada, podrán formar otra agrupación en el Legislativo.