Crisis en bancada de Acción Popular: Fraccionamiento y pugnas por la representación tras elección de Darwin Espinoza como vocero

El último lunes, el parlamentario Darwin Espinoza, quien es investigado en Fiscalía por el caso ‘Los Niños’, fue designado como vocero de la bancada de Acción Popular en el Congreso para el periodo parlamentario 2023-2024.

Esta decisión generó una ola de renuncias dentro de la bancada de la lampa durante la tarde del martes, que terminó con un total de ocho parlamentarios anunciando su alejamiento a la agrupación parlamentaria.

La primera en presentar su renuncia fue María del Carmen Alva, quien cuestionó la designación de Darwin Espinoza, pues consideró que tiene demasiadas investigaciones y denuncias, por lo que no puede representar a la bancada.

Luego de la renuncia de la expresidenta del Congreso, otros siete legisladores anunciaron que dejarán la bancada de la lampa y también atribuyeron esta decisión a la elección del nuevo vocero. Se trata de los parlamentarios Ilich López, Edwin Martínez, Karol Paredes, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alva.

Así, quedan en la bancada los legisladores Elvis Vergara, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores, Hilda Portero, Wilson Soto y Darwin Espinoza.

Pronunciamiento de la bancada

Estos últimos emitieron un comunicado conjunto a nombre de la bancada en el que indicaron que el proceso de elección del vocero se realizó entre los legisladores José Arriola, Darwin Espinoza e Ilich López.

Arriola y Espinoza obtuvieron seis votos cada uno, López solo consiguió un voto y hubo un voto en blanco. Luego, en una segunda vuelta Espinoza se impuso con ocho votos contra seis de Arriola, con lo que consiguió la vocería.

Los parlamentarios finalizaron su pronunciamiento indicando que se mantendrán unidos e invitaron a sus colegas que renunciaron a que reflexionen, pues “las puertas de la bancada siempre estarán abiertas”.

Posturas

En declaraciones a RPP Noticias, la parlamentaria María del Carmen Alva señaló que cuando terminó la votación del vocero quedó sorprendida y luego de unas horas decidió redactar su carta de renuncia a la bancada, por lo que saludó que varios de sus correligionarios hicieran lo mismo.

Asimismo, precisó que ellos no se alejarán del partido Acción Popular, pero que se alejan de la bancada porque no se sienten representados por los legisladores que han quedado.

"Estos congresistas no han seguido los ideales de Acción Popular, es lógico que no se sientan representados por muchos de los legisladores que están en la bancada. Yo y la mayoría estamos renunciando a la bancada, pero no a Acción Popular siempre representando al partido y a Fernando Belaunde Terry", manifestó.

Espinoza también dio declaraciones a los medios y sostuvo, al ser cuestionado sobre su renuncia a la bancada acciopopulista, que no iba a dejar dicha agrupación, pues se encuentra apto para ejercer cualquier cargo público. Añadió que la crisis política que viven actualmente se podrá resolver políticamente.

"Yo estoy apto para la vocería y cualquier cargo público. Hay una crisis política dentro de la bancada, eso es obvio, pero creo que se resolverá políticamente", dijo en declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso.

"Vamos a conversar con cada uno de los congresistas que han renunciado para invitarlos a la reflexión y puedan regresar", expresó.

La opción de reconsiderar un regreso a la bancada fue descartada por el congresista Ilich López, quien sostuvo en RPP Noticias que no solo dejó la agrupación parlamentaria por la elección de Espinoza como vocero, sino porque no se tomaron en cuenta los planteamientos que realizó.

"En este momento no voy a reconsiderar (volver a la bancada de Acción Popular) porque no solamente es la decisión de delegar al congresista (Darwin) Espinoza la vocería, es que yo he planteado determinados objetivos, por ejemplo, de enmienda respecto a las acciones o errores que se haya tenido y poder eso encaminar", indicó en Todo se Sabe.

Añadió que, tras la elección de Espinoza, presentó una reconsideración a la votación; sin embargo, no se quiso recibir su documentación, por lo que optó por dejar la bancada. “Ya con esos antecedentes antidemocráticos no puedo continuar con personas que no piensan igual que yo".

'Los niños' serán sometidos a proceso dentro del partido

Por su parte, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, indicó en RPP Noticias que no entendía la lógica por la cual los congresistas eligieron a Espinoza como nuevo vocero de la bancada, teniendo en cuenta todos los cuestionamientos que afronta el legislador por sus investigaciones fiscales.

“Yo no entiendo cuál es la lógica que tienen los congresistas para elegir a un congresista de la bancada que tiene tantos problemas, los problemas del vocero de la bancada arrastran al resto y pueden dar lugar a declaraciones que no sean acordes incluso con el pensamiento de los propios miembros de la bancada que lo eligieron”, manifestó.

Señaló, además, que el partido elegirá el próximo 19 de agosto a su Tribunal de Disciplina el cual se encargará del caso de los legisladores denominados ‘Los niños’ a fin de que puedan ser sancionados. Según consideró, todos estos parlamentarios deberían ser expulsados del partido; sin embargo, dijo que esta instancia partidaria decidirá su destino.