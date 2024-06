Darwin Espinoza negó haber ordenado que alteren las computadoras de su despacho horas antes de diligencia fiscal

Judiciales Darwin Espinoza: "Yo no he ordenado que alteren las computadoras"

El parlamentario Darwin Espinoza criticó que la Fiscalía haya intervenido su vivienda y oficina para llevarse materiales y objetos de uso doméstico y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas. | Fuente: RPP

El parlamentario Darwin Espinoza, investigado por un presunto uso de recursos del Congreso de la República para la inscripción de una agrupación politica, negó este miércoles haber ordenado alterar las computadoras de su despacho horas antes de que la Fiscalía realizara una diligencia en equipos de su oficina el 29 de mayo pasado.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el congresista calificó de "estupidez" y de "payasada" las indagaciones del Ministerio Público, que para él está "coludido con ciertas personas" de su despacho. Además, aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.

"Creo que la persona que estaría dando esta clase de información podría ser la persona que ha cometido estos ilícitos, es decir, sacar estas copias o impresiones de la impresora del despacho. Porque no hay otra forma o otra motivación. Yo no he ordenado que alteren las computadoras. Es, como te digo, es absurdo, es más, nosotros tenemos el reporte de del área de sistemas de impresiones, y no hay ninguna prueba que ya se haya impreso esas fichas dentro del despacho", dijo.

De acuerdo con un informe del diario El Comercio, un testigo protegido de la Fiscalía reveló que el legislador Darwin Espinoza ordenó a trabajadores de su despacho borrar la información de sus computadoras o infectar la máquina con un virus que impida la identificación de archivos previo a la diligencia de la Fiscalía. Relató que incluso dos de los trabajadores fueron hasta la avenida Wilson (Centro de Lima) para buscar a un técnico informático para realizar el pedido.

Para Darwin Espinoza, el Ministerio Público debería corroborar la información que un supuesto testigo protegido pueda brindar en su contra.

"¿Qué hay en el Ministerio Público? ¿qué clase de payasos hay en el Ministerio Público que antes de corroborar algo pueda filtrar una información como esta? ¿En Wilson no hay técnico suficiente para que lo puedan hacer?, yo creo que sí. ¿Y tú crees que yo voy a esperar el último día, los últimos días, para poder borrar algo?", expresó.

Además, Darwin Espinoza criticó que la Fiscalía haya intervenido su vivienda y oficina para llevarse materiales y objetos de uso doméstico y calificó el accionar fiscal como un "acoso".

"Han allanado las casas de diez personas, de nueve colaboradores... que saquen el informe de lo que han encontrado en el allanamiento que hicieron a mi despacho. Hicieron una copia espejo de todos las máquinas. Que vean y que saquen un informe respecto a si es que ha habido alguna manipulación o intento de manipulación de los mismos equipos. Que saquen un informe de los allanamientos que han realizado", expresó.