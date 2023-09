Comisión Permanente del Congreso otorga 15 días a Subcomisión de Acusaciones para investigar denuncia contra miembros del JNJ

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 20 votos a favor, otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y presentar un informe final.

Esta denuncia constitucional 373, declarada procedente en un extremo, es contra Imelda Julia Tumialán Pinto, presidenta de la JNJ así como a los miembros Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Antonio de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.

Los funcionarios son investigados por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política.

La denuncia había sido presentada por el congresista Jorge Montoya, quien afirmó en su texto que los miembros de la JNJ cometieron un acto ilícito al publicar el 23 de octubre del 2020 una resolución para supuestamente favorecer de forma indebida a una sus integrantes, Inés Tello, para que permanezca en el cargo pese a tener más de 75 años.

#ComisiónPermanente otorgó 15 días a la SAC para presentar el informe final de la DC 373, contra Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ; Aldo Vásquez, vicepresidente; y otros miembros de la JNJ, por la presunta infracción constitucional.



Denuncia procedente en un extremo.… — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 22, 2023

Presidente del PJ negó presiones

El titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, fue enfático en señalar que no recibió ningún tipo de presión para emitir un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando estaba inmersa en un procedimiento de inhabilitación por parte del Parlamento.

"A mí nadie me presiona y lo dije (…). A mí nadie me ha presionado, preciso (…). Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (…). Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atreverían. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", indicó.

Para Arevalo, la investigación sumaria contra los magistrados de la JNJ se ha abierto en base a "especulaciones" y "chismes".

"Se ha abierto una investigación por el dicho de alguien y así podemos hasta condenar solo por el dicho de lo que dijeron (…). En cuanto a lo que a mí corresponde, yo no me he sentido presionado porque (…) a mí nadie me presiona, porque el que me presiona sabe cómo le voy a responder", sostuvo.