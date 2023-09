Héctor Acuña cuestionó a Alejandro Soto como presidente del Congreso: "No hemos elegido al mejor y yo me incluyo"

Congreso Héctor Acuña sostuvo que miembros de APP lo propusieron como candidato del partido a la Mesa Directiva

El congresista Héctor Acuña (Unidad y Diálogo), en diálogo con RPP Noticias, consideró que la propuesta de Alejandro Soto a la Mesa Directiva del Parlamento -formulada por el que fuera su partido, Alianza para el Progreso (APP)- no ha resultado en una mejora "de la imagen" del Legislativo.

"A la fecha, dados los resultados vemos que todavía Alejandro, un amigo, realmente no está ejerciendo el cambio que se le encomendó. Ha pasado más de un mes y ¿qué hemos cambiado como Congreso? Casi nada, todos estamos dedicados a apagar fuegos, a aclarar denuncias", señaló.

En ese sentido, cuestionó que Soto Reyes fuera la mejor elección realizada por APP y la Representación Nacional.

"Al designar a alguien, uno aspira a que sea mejor representado y mejore la imagen del partido y la representación del Parlamento (…), pero, a la fecha, no hemos cambiado nada como Parlamento (…) ¿Eso qué significa? Que no hemos elegido al mejor y yo me incluyo porque he votado por él, por Alejandro, porque pensé que nos iba a representar mejor", indicó.

"Me sentí rechazado"

Vale señalar que, el día de ayer, el dominical Cuarto Poder reveló unas conversaciones en las que César Acuña, líder de APP, expresaba su negativa de apoyar una eventual postulación de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva.

Al respecto, el congresista de Unidad y Diálogo confirmó que las conversaciones se realizaron y que se sintió rechazado por la actitud de su hermano.

"He tratado de superarlo. Claro, de hecho (me sentí rechazado). Uno espera que su hermano sea el primero en darle la confianza", sostuvo.

En ese sentido, aseveró que congresistas de APP lo habían propuesto, "por escrito", como candidato a la Mesa Directiva, pero que ello fue rechazado por el partido.

"Oficialmente se le presentó al partido, entonces no hay (un) invento. El partido se maneja por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) donde hay acuerdos y acuerdos y decidieron que yo no vaya", relató.

"El hecho de que la bancada me propone oficialmente, con un documento, por escrito, y que ingrese oficialmente al partido, está claro. En la evaluación del CEN seguro que miraron mejores propuestas o encontraron debilidades", agregó.

Pese a la situación, indicó que "no hay mayor alteración en la buena relación de la familia”.

“Realmente, nuestra relación familiar siempre va a primar, siempre vamos a entender que cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene una visión del país, de partido, y eso es lo que pasa. Lo más importante es saber discrepar y saber entender", sostuvo.

"Como hermanos, tenemos el sentimiento en común porque nuestros padres siempre han buscado la unión, siempre buscamos el entendimiento. Pero también hay que entender que él tiene una visión y forma de ser distintas, y como políticos igual", agregó.