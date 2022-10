Denuncia constitucional contra Pedro Castillo: ¿qué pasos deberá seguir ahora el Congreso y cuánto tiempo puede durar el proceso?

No obstante, para César Azabache, exprocurador anticorrupción, la denuncia hecha por la fiscal de la Nación no estaría yendo contra el artículo 117 de la Constitución porque - explica - una denuncia significa solamente la comunicación de un hecho, es decir, "lo que sigue a una denuncia es una investigación, no una acusación". "La fiscal de la Nación no le está pidiendo al Congreso en este instante que acuse a Castillo ni le está pidiendo permiso para acusar ella. Por eso el énfasis en la diferencia, lo que hay que leer es que esta es una comunicación de hechos, lo que pase de aquí en adelante va a depender del modo en que el Congreso entienda sus competencias", comentó.