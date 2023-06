Denunciante de la congresista Magaly Ruiz sobre recorte de sueldos: "Es una práctica recurrente en este Parlamento"

El pasado 12 de junio, la Comisión de Ética modificó la propuesta de suspensión de 120 días contra la congresista Magaly Ruiz a solamente recibir una multa de 30 días —con descuento de su remuneración y amonestación escrita—, por su presunta vinculación al recorte de sueldo de un trabajador de su despacho.

Horas después, Carlos Marina, extrabajador y denunciante de la congresista Magaly Ruiz, señaló en RPP que fue despedido luego que denunciara los aportes realizados a la cuenta bancaria del asesor de la parlamentaria.

"Quien me recluta es el asesor Jaime Sánchez Parra, quien es parte de la investigación fiscal porque la comisión encontró pruebas que él conocía de estos actos y manifiesta que nos solicitó el aporte de S/ 1 500. Pago 3 veces en efectivo y 1 a depósito a una cuenta bancaria del señor Johnny Romero [asesor de Magaly Ruiz] hasta marzo de 2023", declaró en Las Cosas como Son.

No solo fueron S/ 1 500, sino que los obligaban a colaborar hasta 400 soles más y ahí empieza el reclamo de Carlos, a quien le respondieron que esos depósitos eran para supuestos eventos benéficos.

“Cuando a mí me reclutan me dicen ‘para que tú continúes haciendo estas actividades, hazlo, pero en nombre de la comisión’. Pero cuando el dinero no aparecía o cuando nosotros solicitábamos ese dinero y nos decían que no hay, es ahí cuando yo reclamo. Expresamente me dicen que es para la congresista Magaly Ruiz”, añadió Marina.

Carlos contó que demoró en denunciar ante el miedo a ser despedido y las represalias como ser amenazados dentro del Parlamento con el quite de confianza.

"En un principio me lamento porque la misma Comisión de Ética manifiesta que mi denuncia sí tiene sustento. Los testigos eran trabajadores que llevaban un mes y por eso defendieron a la congresista Magaly Ruiz, diciendo que era una idea descabellada hasta la declaración de Cecilia Vásquez, quien también fue despedida", declaró a RPP TV.

Al respecto, Carlos Marina dijo que, pese a los rumores entre colegas, nadie quiso realizar una denuncia, pero confirmó que es una práctica recurrente en el Parlamento. "Tenía conocimiento por conversaciones del trabajo. Era un secreto a voces, solo que nadie quería denunciarla. Es una práctica recurrente en este Parlamento".

Denuncian intimidación

Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de la congresista Magaly Ruiz en Trujillo, denunció que es intimidada por haber señalado a la legisladora de solicitarle "aportes" que se debitaban de su propio salario.

La extrabajadora del Congreso dio su testimonio ante la comisión de Ética el pasado 22 de mayo. Allí precisó que la propia parlamentaria le reclamó por no entregar sus aportes como el resto de sus compañeros. Días después comenzaron a llegar extraños hasta su casa para preguntar por ella.

"Ese lunes por la tarde noche, era fuerte lo que yo estaba declarando. Vinieron a tocar la puerta de mi casa viniendo a preguntar por mí, también han estado rondando vehículos con placas desconocidas", sostuvo Cecilia Vásquez al dominical Punto Final.

La mujer indicó que ni bien terminó su declaración le llegó una carta notarial enviada por la parlamentaria Magaly Ruiz, quien le exige una rectificación bajo amenaza de acudir a otras vías legales.