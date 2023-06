Presencia de Salatiel Marrufo en comisión de Fiscalización estaría en duda por no haber sido notificado, según su abogado

Eliu Arismendiz, abogado de Salatiel Marrufo, señaló que su defendido no ha sido notificado formalmente para acudir a la comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles. Sin embargo, no precisó si el exfuncionario acudiría o no a dicho grupo de trabajo.

"A mí me causa sorpresa que haya pasado esto. Probablemente, es una posibilidad, se haya notificado al penal Castro Castro. Sin embargo, mi patrocinado a la fecha ya no se encuentra recluido en ese lugar, él está a buen recaudo obedeciendo las reglas de conducta", sostuvo en el programa Sin Vueltas de RPP.

El abogado manifestó que su patrocinado está dispuesto a colaborar con la justicia y responder preguntas de los parlamentarios, pero pidió al Congreso especificar los motivos para su citación.

"Les pido que validen la notificación y precisen las razones bajo que estamento estaría mi patrocinado convocado para que rinda su declaración. Me gustaría saber cuál es el domicilio en el cual han notificado a mi patrocinado y esa pregunta se la hago al presidente de la comisión de Fiscalización", añadió.

Marrufo ya habló antes para la comisión de Fiscalización del Congreso el pasado 7 de diciembre, poco antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, donde mencionó sobre entregas de dinero al entonces mandatario.

"Al señor presidente Pedro Castillo se le entregaba sumas de 50 000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Geiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por Geiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregadas en nueve oportunidades, después de cada Consejo de Ministros", sostuvo el exfuncionario.

Abandonó penal Castro Castro

Salatiel Marrufo abandonó el pasado 30 de mayo el penal Castro Castro luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación al variar su situación legal de prisión preventiva por comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

El fiscal Freddy Niño Gómez fue quien solicitó se varíe las condiciones a Marrufo a fin de que afronte en libertad la investigación que se le sigue.