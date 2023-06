Waldemar Cerrón asegura no tener problemas en integrar la Mesa Directiva del Congreso con Fuerza Popular

Congreso "No se va a poder tener una Mesa más democrática que sea de izquierda, derecha y centroizquierda", aseguró Waldemar Cerrón

El parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, indicó que no tendría problemas en integrar la Mesa Directiva del Congreso junto con miembros de la bancada de Fuerza Popular. El legislador argumentó que de eso se trata la democracia y que, por el contrario, no sería democrático presentar una lista solo con integrantes de un mismo espectro político.

"No se va a poder tener una Mesa más democrática que sea de izquierda, derecha y centroizquierda. Por ejemplo, hoy día escucho al señor (Edgard) Reymundo decir que centroizquierda tendrá su lista. Siempre ha tenido su lista y no ha llegado a ganar precisamente por considerar solo centroizquierda. Porque no es democrático considerar solamente un lado", manifestó.

"No hay ningún problema (que esté Fuerza Popular) porque eso lo decide el pleno del Congreso. Eso no lo decide Perú Libre. Si el pleno decide, a través de la votación, que esté Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Democrático, Bicentenario o el Bloque (Magisterial), es una decisión del pleno", agregó.

Vocero de Perú Libre en desacuerdo

Por su parte, Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Cerrón Rojas. No obstante, consideró que incluso podría acatar esta medida si es voluntad mayoritaria de su agrupación política.

"Ese es su punto de vista. Respetable. Pero, como vocero, si hay una decisión mayoritaria, si vamos a un voto, yo tengo que respetar y de repente hasta cumplir el acuerdo. Pero en lo personal sí me incomodaría, porque somos contrarios", aseveró.

"Aquí no hay unidad de contrarios con Fuerza Popular en mi caso, sobre todo por el tema de Puno. Recuerden que estamos en un gobierno prácticamente fujimorista, un tercer gobierno fujimorista, un gobierno autoritario que le ha hecho mucho daño a Puno", finalizó.