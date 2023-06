Jefes de los organismos electorales se pronuncian ante iniciativas del Congreso que buscan procesarlos políticamente

Los titulares del RENIEC, ONPE y Jurado Nacional de Elecciones (JNE), expresaron a RPP Noticias su incomodidad por iniciativas del Congreso y fallo del Tribunal Constitucional que buscan someterlos a procesos políticos.

Desde el Congreso existen diversos proyectos de ley que tienen como objetivo someter a los jefes de los organismos electorales a un juicio político, dando pie a que puedan ser acusados, procesados o sancionados por el propio Poder Legislativo por faltas de naturaleza política.

Estas iniciativas han sido tomadas, por los titulares de estas instituciones, como una afrenta a la independencia y autonomía de sus funciones.

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde, advirtió a RPP Noticias del peligro que representan decisiones tomadas sin el debido análisis.

“Hay que comprender que tal vez, por todas las necesidades que tiene el país, se están buscando algunas soluciones prontas y rápidas, pero tratemos de no ser impulsivos porque a veces, por buscar esas soluciones rápidas para que se perciba que estamos haciendo algo que ayude a la ciudadanía, se puede fracturar o quebrar instituciones o sistemas que están funcionando bien”, acotó.

A su vez, Velarde expresó que los jefes de los organismos electorales en el país cuentan con mecanismos de control que ya están establecidos en la legislación vigente.

“Nosotros tenemos ya los canales respectivos por los cuales somos investigados como es la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la propia Defensoría del Pueblo; es decir, nosotros como sistema electoral estamos abiertos de manera muy transparente y objetiva a cualquier investigación, a cualquier observación. Por supuesto, tomando siempre todo como oportunidad de mejora”, aseguró.

Por su parte Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), expresó su preocupación por la repercusión que podrían tener para la democracia del país, la aprobación de proyectos de carácter netamente político, recordando que los organismos electorales se deben a su independencia por su naturaleza técnica.

“Afectar la autonomía en el trabajo de los organismos electorales, es también afectar el trabajo de miles de profesionales que dedican innumerables horas a sus instituciones, velando siempre por la transparencia en todos nuestros procesos. Los ataques contra nosotros, también son ataques contra ellos, contra nuestra independencia, contra nuestra democracia”, dijo durante el seminario ofrecido por la Mesa de Gobernanza Electoral.

Corvetto añadió que “pedir respeto a la autonomía de los organismos electorales no tiene que ver con defender los puestos de sus titulares. Los funcionarios de todo el sector público estamos siempre de paso y hay que tratar que ese paso sea exitoso, aportando todo lo posible para que lo que recibimos como herencia, pueda ser mejorado y pueda ser entregado siendo potenciado”.

Escuchar a la jurisprudencia

A las propuestas legislativas que buscan someter a juicio político a los miembros y líderes de los organismos electorales se suman lo que ellos consideran “ataques sistematizados de desprestigio” mediante redes sociales o medios de comunicación.

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sostuvo a RPP Noticias que todo este escenario no es positivo pues “ocupan tiempo los desmentidos que hay que hacer, los descargos y aclaraciones que están dirigidas a molestar, a fastidiar”.

Por otro lado, a la autoridad electoral le preocupa una reciente sentencia del Tribunal Constitucional a favor de que el Congreso pueda incluir a jueces supremos y al propio jefe del JNE en la lista de autoridades que pueden ser procesadas políticamente.

“Ciertamente los jueces estamos preparados, unos más que otros, a soportar críticas. Pero una cosa es la crítica y otra el insulto [...] A mí me extraña mucho que las más altas autoridades custodiadoras de la constitucionalidad y de la convencionalidad, no escuchen o no quieran leer lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana sobre la autonomía judicial y la inconveniencia del juicio político a las autoridades electorales y a los jueces en general. Hacen de cuenta que eso no existe, entonces a mí no me cabe ya calificar su proceder”, declaró a RPP Noticias.

Los jefes de ONPE, JNE y RENIEC estuvieron presentes en el seminario “La independencia de los organismos electorales: estándares internacionales para elecciones democráticas”, organizado por la Mesa de Gobernanza Electoral.