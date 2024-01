Diego Bazán considera que el Congreso ya tiene los votos para censurar al ministro de Defensa

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, señaló este martes que el Parlamento ya tendría los votos para una eventual censura del ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los cuestionamientos en su contra a raíz de la presunta existencia de un mercado negro de venta de granadas de las Fuerzas Armadas.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP Noticias, el legislador de Avanza País cuestionó la facilidad con la que las organizaciones criminales consiguen granadas de las Fuerzas Armadas peruanas y utilizan estos artefactos en extorsiones a empresarios y comerciantes.

Asimismo, indicó que Chávez Cresta ha tenido diversos cuestionamientos por los que ya ha sido sometido a interpelaciones en el Legislativo; sin embargo, no se procedió con su censura debido a que no se contaba con los votos entonces, algo que no ocurriría ahora si es que se impulsa nuevamente su destitución.

“Creo que es un ministro con serios cuestionamientos durante el año. Ha sido sometido dos veces a procesos de interpelación y nunca se llegó a su censura, porque lamentablemente no existieron los votos en el Congreso de la República, pero creo que hoy sí es posible eso”, manifestó el parlamentario.

Armamento utilizado por bandas criminales en Ecuador no pertenecen a Fuerzas Armadas de Perú

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, aseguró este martes que no hay evidencia de que el armamento utilizado por organizaciones criminales en los recientes hechos de violencia en Ecuador proceda o pertenezca a las Fuerzas Armadas de Perú.

El titular del Mindef indicó que se comunicó con su par ecuatoriano y este le indicó que no existe evidencia de que estas armas pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Similar información fue brindada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador y el jefe de la Policía de Guayaquil.

“Todas estas autoridades han señalado que no se puede comprobar que el material de guerra incautado en Ecuador sea procedente del Perú. Esa es la información oficial. Acá no estamos hablando de versiones periodísticas, sino de lo que señalan los organismos oficiales de Ecuador”, dijo.

Asimismo, respecto a la auditoría que se está culminando en los arsenales de las FF.AA., aclaró que la misma se inició hace tres meses cuando se encontró una presunta granada militar en San Juan de Lurigancho y no como consecuencia de las versiones sobre supuesto material de guerra peruano en Ecuador.