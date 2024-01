Jefe del INPE: "Nuestras autoridades tienen que implementar tecnología para evitar lo que ocurre en otros países"

Javier Llaque Moya, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), consideró importante que el gobierno instale nueva tecnología en todos los penales del Perú debido a los problemas que sufren los agentes para la revisión en las cárceles por la cantidad de internos y visitantes.

"Somos vulnerables y no lo negamos. No estamos con la capacidad de algunos aparatos electrónicos que son necesarios en toda revisión. Solo un ejemplo: Penal de Lurigancho, casi 10 mil internos, el día de visitas más o menos 2 500 personas. ¿Cuántos revisan? 10. Cada uno tiene que revisar a 250 personas manualmente. Instalar tecnología no baja de seis millones de soles. Nuestras autoridades tienen que implementar para evitar lo que ocurre en otros países, tiene que invertir en tecnología", manifestó en el programa 'Punto Final'.

El jefe del INPE también reiteró que nuestro país se encuentra muy lejos de vivir la crisis de seguridad registrada en Ecuador en los últimos días.

"Estamos muy lejos de Ecuador. Ese país tiene un hacinamiento del 10 %, su capacidad de albergue es de 28 mil privados de la libertad y aproximadamente tienen 32 mil internos. Perú tiene 130 %, 10 veces más que ellos, pero en nuestra nación no hemos perdido el principio de autoridad, no de ahora, sino de hace muchos años. Lamentablemente Ecuador lo perdió", dijo.

Llaque Moya anunció, además, que se tiene un ambicioso plan para construir más penales este año. Entre los cuales está prevista una en Abancay, así como el reinicio de los trabajos en el nuevo penal de Arequipa.

Violencia en Ecuador

Ecuador vivió el pasado martes una de las jornadas más violentas de su historia, después de que delincuentes armados ingresaran el canal TC Televisión, en Guayaquil, y tomaran como rehenes a los periodistas. Todo esto ocurrió en pleno estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.

Esta medida se impuso tras la crisis carcelaria que coincidió con la fuga de José Adolfo Macías, alias “Fito”, el líder de la banda conocida como ‘Los Choneros’, considerada como una de las peligrosas del país, que huyó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una sentencia de 34 años por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

Megaoperativo en penales

El último martes 9 de enero, desde las 11.00 p. m., el INPE realizó el primer Megaoperativo Simultáneo Inopinado en el que se incautaron 47 celulares, además de accesorios y sustancias presuntamente prohibidas. Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro.

Las autoridades hallaron decenas de celulares en colchones y retretes, paquetes de pasta básica de cocaína y marihuana escondidos en zapatillas y teléfonos públicos.

En Lima, el operativo en el Establecimiento Penitenciario (EP) de Ancón I estuvo liderado por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Federico Javier Llaque Moya; y el director de Seguridad Penitenciaria, Manuel Braulio Roncalla Durand. Contó con la participación de 26 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Inpe.