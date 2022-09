Diego Bazán | Fuente: RPP

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, se refirió al proyecto de ley que presentó junto a sus colegas Rosselli Amuruz y Norma Yarrow para modificar el Reglamento Interno del Congreso y reducir el número de votos necesarios para la vacancia presidencial.

La iniciativa, que fue discutira el último miércoles 21 en la Comisión de Constitución, propone pasar de 87 a 78 votos para hacer efectiva la salida del presidente de la República, Pedro Castillo. Ante ello, Bazán argumentó que el problema no era únicamente conseguir los votos, sino convencer a algunos parlamentarios para que no se opongan a esta medida.

"No podemos tener en manos de un pequeño grupo de congresistas el veto a no poder tomar decisiones. Ayer unos congresistas resaltaban cuán difícil era elegir a un miembro del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta que se requerían 87 votos. Yo creo que el problema no es conseguir los 87 votos, sino conseguir esos 44 votos que no se opongan a cualquier acción o medida de estas circunstancias", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Diego Bazán indicó que, tal como están las reglas actualmente, el jefe del Estado puede convencer a 44 miembros del Congreso para mantenerse en el cargo en vez de a 87 parlamentarios.



"Hoy para un presidente de la República le es más fácil, en lugar de ir a convencer uno a uno a esos 87 congresistas de que lo que está haciendo está bien o que su Gobierno va bien o que no está vinculado a temas complejos, ir a convencier, Dios sabe cómo, a 44 congresistas y decirle que no lo toque ni lo vaquen", agregó.

Crisis en las bancadas

Por otra parte, Diego Bazán reconoció que la excesiva rotación en las bancadas impide a los grupos parlamentarios a llegar a acuerdos entre sí y que "el derecho al voto" de algunos congresistas impide la concertación.

"Es un problema real, es un problema que existe: falta de institucionalidad en los partidos políticos, falta de capacidad de cohesión de las propias bancadas. Lo hemos visto. No iniciamos con esa cantidad de bancadas. Hoy son muchas más. Pero toda voluntad de concertar se rompe porque un pequeño grupo de congresistas tiene derecho a voto", manifestó.

Además, indicó que su propuesta no va en contra de la exhortación realizada por el Tribunal Constitucional con respecto al número de votos necesarios para la vacancia.

"El Tribunal Constitucional, en su exhortación, indicaba que no podían ser los votos menores a los que se requieren para una censura. Sabemos que pra censurar a un ministro son 66 votos. Sabemos que para un juicio político son 66 votos fuera de los votos de la Comisión Permanente. 78 votos aún resultan siendo uno o dos votos superiores a esa exhortación del TC. Soy bastante respetuoso de lo que indica el tribunal. No indicó, no hay jurisprudencia acerca de un procedimiento de vacancia, por eso yo ayer le pedí al presidente de la Comisión de Constitución que convoque a los mejores constitucionalistas del país para que analizaran técnicamente la propuesta que estoy haciendo que estoy seguro que está sobre la base técnica y constitucional", finalizó.