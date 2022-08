Diego Bazán: Lamentablemente Freddy Díaz seguirá en el Congreso mientras Comisión de Ética realice informe

"De acuerdo al artículo 95 de la Constitución señala que el cargo del congresista es irrenunciable y que es irrevocable", señaló Bazán | Fuente: Andina

El secretario de la Comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán, señaló que deben seguir los procesos establecidos en el reglamento del Congreso para continuar con la denuncia contra Freddy Díaz, acusado por violación sexual dentro del Parlamento.



En esa línea, sobre porqué el informe final de la comisión demoraría un mes, aproximádamente, respondió que existe voluntad para resolver el caso lo más pronto posible, pero el reglamento se los impide.

"Existe la voluntad de cambiar el reglamento para este tipo de ocasiones, pero no son retroactivos. Significa que no se pueden aplicar en el caso de Freddy Díaz [...] Lo máximo que podemos hace es suspender por 120 días al congresista pero sabemos que no será suficiente por la gravedad del asunto", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Recordó que el informe final debe aprobarse en la Comisión de Ética para ir al Pleno y se dé la votación para inhabilitarlo. "No dudo que vamos a ser contundentes porque en el Congreso no hay voluntad de blindar a nadie".

Sostuvo que Patricia Chirinos ya realizó una denuncia a Freddy Díaz Monago, que será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para "darse el desafuero del congresista, que es el único el organo interno que puede determinar el desafuero".

"Otra alternativa es que el Ministerio Público o el Poder Judicial determinen darle 120 días mínimo de prisión preventiva. Ahi sí se da el caso porque el reglamento del Congreso dice que el Congreso podría desaforar a un congresista por estar sentenciado", sostuvo Diego Bazán en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Mientras sigue el informe ¿Qué sucede con el congresista?

Diego Bazán lamentó que el congresista Freddy Díaz pueda continuar con sus funciones legislativas mientras dure la realización del informe final de la comisión.

"De acuerdo al artículo 95 de la Constitución señala que el cargo del congresista es irrenunciable y que es irrevocable así sea la voluntad de los 130 para sacar a Díaz [...] Lamentablemente eso está estipulado en la Constitución Política del país", declaró el parlamentario de Avanza País en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Le pediría al congresista Díaz que pida licencia sin goce de haber porque es indignante lo que está pasando. Aunque queramos cambiar el reglamento [del Congreso] ya no podríamos aplicarlo en este tema", agregó en RPP Radio.

El ser consultado por un posible blindaje al parlamentario de APP, Bazán consideró a titulo personal que ello no existe porque en la votación de la comisión se "vio un voto unánime de los congresistas".

Panorama de la vacancia

Sobre la situación de buscar una nueva moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, Diego Bazán confía en que las denuncias contra el mandatario "llamará a la reflexión de que aquellos que no piensan en el país".

Bazán declaró que estaría a favor de elecciones generales pero reafirmó su postura a favor de inhabilitar a Dina Boluarte, actual vicepresidenta. "Solo habría la vacancia y asumiría la presidenta del Congreso, quien no ha sido elegido para gobernar, sino que debe convocar a elecciones generales".

Agregó que buscará proponer desde su bancada (Avanza País) un candidato a la tercera vicepresidencia del Congreso tras la renuncia de Wilmar Elera (Somos Perú).