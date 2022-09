El congresista por Avanza País, Diego Bazán, volvió a pronunciarse sobre la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo y aseguró que siguen trabajando para que esta sea consensuada y con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

"Vengo insistiendo en que debe ser consensuada y no puede seguir dilatándose más, de que inevitablemente se tiene que presentar en las próximas semanas. Yo espero el apoyo de todas las bancadas de oposición, pero para conseguir los 87 votos es claro que necesitamos votos del oficialismo. Estamos conversando con algunos parlamentarios de allí que se están dando cuenta que la crisis política del país no puede seguir así. El país no puede continuar como estamos con el señor Castillo en Palacio de Gobierno. Vamos a conseguir los 87 votos", recalcó el parlamentario en el programa Las cosas como son de RPP Noticias.

Los congresistas Edward Málaga, Diego Bazán y Karol Paredes son quienes impulsan esta tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

En diciembre de 2021, Patricia Chirinos sustentó la primera iniciativa para destituir al mandatario. No obstante, solo obtuvo el respaldo de 46 parlamentarios frente a 76 votos que terminaron por negar esta posibilidad y no fue admitida a debate.

Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentaron una segunda moción de vacancia contra Castillo. Esta vez, la iniciativa fue admitida a debate con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Luego votaron en contra de la moción de vacancia 54 legisladores, 55 lo hicieron a favor y 19 en abstención.

El parlamentario trabaja en la moción de vacancia presidencial multipartidaria | Fuente: Andina

Quiere la destitución de Freddy Díaz

Por otro lado, Diego Bazán aseveró con respecto al caso Freddy Díaz que debería ser expulsado del Congreso por la grave acusación que pesa sobre él.

"La comisión de Ética lamentablemente solo ve las faltas 'éticas'. He recalcado en varias ocasiones que lo sucedido es algo gravísimo y se tiene que ser juzgado en lo penal y en los fueros que corresponde. Nosotros hemos juzgado esta situación. Hemos sido muy drásticos, para mi el congresista tendría que irse del Parlamento sí o sí. En ese escenario, a quien le corresponde esto es a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hoy ya sabemos que la congresista Patricia Chirinos ha ingresado una acusación constitucional", recalcó.

Al respecto, la Comisión de Ética del Congreso aprobó esta mañana el informe final del caso Freddy Díaz, que recomienda 120 días de suspensión sin goce de haber para el legislador, acusado de violar a una trabajadora en su despacho.

El informe final fue aprobado por unanimidad, con 16 votos a favor y ninguna abstención, en una sesión en la que no hubo intervenciones de los miembros del mentado grupo de trabajo ni debate.