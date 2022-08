Difunden chat entre María del Carmen Alva y Patricia Chirinos sobre supuesta negociación con congresista Isabel Cortez

Isabel Cortez denunció a María del Carmen Alva por agresión ante la Comisión de Ética | Fuente: RPP

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva mantuvo una conversación en WhastApp con la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), sobre la posibilidad de que se retire la denuncia por agresión en su contra realizada por la parlamentaria de Cambio Democrático, Isabel Cortez, ante la Comisión de Ética. Capturas del chat publicados por el diario La República, muestran que las congresistas hablan sobre una eventual negociación con Cortez a cambio de apoyar una de sus iniciativas legislativas.

En la conversación difundida por La República, Chirinos recomienda a Alva hablar directamente con Cortez, a lo que Alva responde que la congresista de Cambio Democrático le había pedido a apoyo en el proyecto de ley que plantea beneficiar a los trabajadores con un tiempo de refrigerio dentro de la jornada laboral de ocho horas.

Chirinos: "Habla directo con ella".

Alva: "Y me pide el PL de refrigerio".

Chirinos: "La apoyas en un pl pero retiras la denuncia / Ya pues (en respuesta al PL pedido por Cortez) / Pero tú no me digas eso. Tú nomás ofrécele apoyo para eso. Por un voto no cambiarás nada".

Isabel Cortez: Necesito el voto de la mayoría de congresistas, pero eso jamás hará que negocie

En respuesta a lo trascendido, Isabel Cortez respondió a través de sus redes sociales y señaló que si bien necesita el apoyo de la mayoría de congresistas para sacar adelante su proyecto de ley, no está dispuesta a realizar negociados para obtener los votos.

"Como bien saben, busco siempre el apoyo a mis PL porque son en beneficio de la clase trabajadora y para aprobarlos necesito el voto de la mayoría de congresistas. Eso jamás hará que yo negocie algo", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, rechazó la publicación en donde se le vincula a un negociado y refirió que esa conversación es exlusiva entre María del Carmen Alva y Patricia Chirinos.

"Rechazo la portada de hoy de la República donde insinúan que estoy negociando impunidad por conversaciones que pertenecen exclusivamente a las congresistas Alva y Chirinos. Que no les guste mi posición que rechaza el golpe blando que promueven, no les da el derecho a desinformar", agregó.

Como bien saben, busco siempre el apoyo a mis PL porque son en beneficio de la clase trabajadora y para aprobarlos necesito el voto de la mayoría de congresistas. Eso jamás hará que yo negocie algo como lo que señala de manera tendenciosa la República y el periodista en mención. — Isabel Cortez (@chabelitacongre) August 31, 2022

Agresión contra Isabel Cortez

El último 11 de agosto de 2022, la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú formalizó la denuncia contra María del Carmen Alva, luego de que la expresidenta del Congreso agrediera físicamente a la parlamentaria Isabel Cortez en una sesión del pleno.

"Hemos formalizado la denuncia a la Comisión de Ética a la congresista María Del Carmen Alva por la agresión contra nuestra compañera Isabel Cortez. Esperamos que se tramite con celeridad en busca de una sanción ejemplar", publicó la bancada a través de sus redes sociales.

Hemos formalizado la denuncia a la Comisión de Ética a la congresista María Del Carmen Alva por la agresión contra nuestra compañera @chabelitacongre. Esperamos que se tramite con celeridad en busca de una sanción ejemplar. pic.twitter.com/wjP7zIYrvO — Bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú (@BancadaCD_JP) August 11, 2022

Proyecto de ley de refrigerio

El proyecto de ley 671, presentado el pasado 9 de noviembre del 2021 por Isabel Cortez, plantea incluir el horario de refrigerio (que no será menor de 45 minutos) como parte de la jornada laboral.

Esta iniciativa pretende modificar el artículo 7 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°854 a fin de redefinir la regulación de los descansos.





¿Cuántos de nosotros no hacemos uso del horario de refrigerio por seguir trabajando o un uso menor de este tiempo? Por eso este PL propone que se incluya el refrigerio como parte de la jornada laboral.



Pronto, vamos por el PL que proponga la jornada laboral de 40 horas semanales pic.twitter.com/q3YP6KcoNf — Isabel Cortez (@chabelitacongre) November 10, 2021