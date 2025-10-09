Guillermo Bermejo solicita al fiscal de la Nación impedimento de salida del país para la presidenta Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Guillermo Bermejo solicitó a través de un oficio dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que inicie las coordinaciones correspondientes para requerir el impedimento de salida del país de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El integrante de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial señaló que existen investigaciones abiertas contra la mandataria por diversos delitos ante el Ministerio Público, así como acusaciones constitucionales que se tramitan en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo.

Según detalla, estos delitos van desde presuntos actos de corrupción hasta violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas sociales que dejaron más de 60 fallecidos.

Asimismo, advirtió que la jefa de Estado enfrenta una situación política compleja debido a las mociones de vacancia presidencial presentada por diversas bancadas, por lo que consideró “inminente su desaforo”.

“Es así como, de acuerdo con convenios internacionales de Derechos Humanos que nuestro país forma parte y lo normado por nuestra Carta Constitucional, los delitos de esta naturaleza se tienen que investigar y sancionar con el imputado presente”, afirmó.

Caso contrario, indicó, estaríamos “garantizando impunidad para los deudos de las víctimas” de estos crímenes “perpetrados por este régimen de la señora Boluarte”.

