Héctor Ventura no descartó que el Congreso invite a Dina Boluarte a responder por caso que involucra a su hermano

Congreso El congresista Héctor Ventura consideró que podría invitarse a Dina Boluarte a la Comisión de Fiscalización

El último domingo, un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, tuvo como invitado de su fiesta de cumpleaños a Nixon Hoyos, alcalde del distrito cajamarquino de Nanchoc.

Tras dicho encuentro, ese municipio recibió una transferencia presupuestaria de S/20 millones para cinco proyectos de inversión, algo inusual considerando que es una jurisdicción de cerca de 1 400 habitantes.

Esta denuncia periodística ha motivado la reacción no solo de los congresistas y otras instituciones públicas de control, sino de la misma jefa de Estado que ayer, en una actividad pública, se pronunció en defensa de su hermano.

"La persona, el familiar al que mencionaron, anoche, no trabaja para el Estado y el está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, al que se le pegue la gana", indicó la mandataria.

Sin embargo, desde el Congreso y la Procuraduría se han iniciado acciones de investigación en torno al caso, ¿cuáles son estas?

"Puede ser necesario" invitar a la presidenta

El día de ayer, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), miembro de la Comisión de Fiscalización, remitió un oficio al presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Quispe, solicitándole invitar de manera urgente a Nicanor Boluarte y al alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos.

Al respecto, Ventura Angel, en diálogo con RPP Noticias, indicó que la referida transferencia de S/20 millones generaba "sospechas indiciarias" que justificaban "iniciar indagaciones".

"Me llama la atención que en mi región, Tumbes, hay distritos que no superan los 5 mil o 3 mil habitantes y jamás han tenido un presupuesto de S/20 millones. Esas sospechas indiciarias permiten hacer indagaciones y realizar actos de investigación preliminar", señaló.

"Aquí no estamos en contra de que el señor se reúna con quien quiera, el detalle es que después de esas reuniones hay beneficiados con presupuestos, lo que llama la atención", resaltó.

Asimismo, no descartó que "de ser necesario" se invite a la presidenta de la república y al ministro de Economía, Alex Contreras a la comisión.

"Sería importante que dentro de una estrategia de investigación primero se convoque a quienes han asistido a esta reunión y, dependiendo de lo que se consiga y se pueda alertar, en su momento (...) invitar a la presidenta. Puede ser necesario en tanto se pueda ir llevando las investigaciones", sostuvo.

"No solo podría ser al hermano de la presidenta, al alcalde que ha sido beneficiado, sino a los funcionarios que han permitido el beneficio de esa transferencia de S/20 millones que, usualmente, no se daba en ese distrito, al igual que en otros distritos que pasan de 3 mil habitantes no se dan estos montos", remarcó.

Además, consideró que la denuncia del programa periodístico revela un "modus operandi" similar a lo acontecido en el caso Sarratea, durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Podríamos estar ante nuevos episodios de presuntos actos de corrupción, porque es el mismo modus operandi: reunión en una casa de una persona particular como el hermano de la presidenta, pero a la reunión asisten funcionarios, un alcalde, y luego de 9 días se ve beneficiado con más de S/20 millones", puntualizó.

Cabe destacar que el presidente de la Comisión de Fiscalización confirmó que se tiene en agenda invitar al hermano de la presidenta para que responsa sobre los hechos en investigación.

"El señor Nicanor tiene que responder primero a la Fiscalía. Ojalá que Patricia Benavides se ponga los pantalones, así como lo hizo ante Pedro Castillo y no disimular con que algún momento lo van a investigar. Nosotros vamos a poner de manifiesto y en agenda que se investigue y se responda, a través de la comisión de Fiscalización, por qué motivo se ha reunido con autoridades, empresarios. ¿Qué ha negociado y conversado? recuerdo cuando Pedro Castillo se reunía con empresarios mineros", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Procuraduría solicitó información sobre la transferencia

Por otro lado, la Procuraduría remitió ayer un oficio a Jessica Camacho Medina, directora de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía (MEF), solicitándole toda la documentación relacionada a la transferencia presupuestaria.

"Solicito se sirva informar documentadamente a esta Procuraduría, con carácter de muy urgente, sobre la norma legal que formaliza la transferencia presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Nanchoc, así como los informes técnicos que sustenten la aprobación presupuestaria", señala el documento.