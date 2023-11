Dina Boluarte: ¿es inconstitucional la norma del Congreso que la faculta a realizar su gestión de manera remota?

Judiciales Domingo García Belaúnde indicó que la inconstitucionalidad de la norma acarrearía responsabilidad política del Congreso y de la presidenta

El último viernes, el Ejecutivo anunció la "reunión bilateral" entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo estadounidense Joe Biden. No obstante, esta no se realizó con el "protocolo" que caracteriza estos encuentros y fue por un corto tiempo, según indicó la Cancillería.

Este hecho suscitó las críticas de un amplio sector de la opinión pública y también desde el Congreso, donde los legisladores se aprestaban a recibir en el pleno a la entonces canciller Ana Gervasi, quien finalmente renunció al cargo el día de ayer, al igual que el embajador peruano en EE.UU., Gustavo Meza Cuadra.

Asimismo, se ha empezado a cuestionar la norma aprobada en el Parlamento que faculta a la jefa de Estado a salir del país y a realizar su gestión de manera remota. El congresista Héctor Acuña ya presentó un proyecto de ley para derogar dicha facultad.

Debido a ello, ha resurgido la polémica respecto a la constitucionalidad de la referida norma. Al respecto, RPP Noticias conversó con el constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien consideró que dicha ley "nunca debió aprobarse".

"Hay una seria responsabilidad en la presidenta" por la norma

García Belaúnde indicó que "cuando se proyectó esa ley" fue consultado "extraoficialmente" por el Parlamento al respecto y recomendó el camino de la reforma constitucional; sin embargo, no le habrían hecho caso.

"El presidente Paniagua me decía una cosa muy clara: que no podía moverse ni a la esquina porque no tenía quién lo suceda. Entonces, cuando se proyectó esta ley me lo consultaron extraoficialmente y les dije que no lo hagan porque es una barbaridad (…), mas bien lo que tienen que hacer es reformar la Constitución. Pero no me hicieron caso y dieron esta ley que es inconstitucional", comentó.

"Esa ley está mal y hay que declararla inconstitucional en algún sitio, sea en el Tribunal Constitucional (TC) o por otra ley que la derogue", agregó.

Respecto a los motivos por los que consideraba que la norma era inconstitucional, García Belaúnde indicó que, tanto teórica como doctrinalmente, la ley no debió haberse dado.

"Las leyes se presumen constitucionales en tanto no hayan sido declaradas inconstitucionales. Esta ley se presume constitucional (…), pero doctrinaria y teóricamente es inconstitucional, nunca debió haberse dado", aseveró.

Además, indicó que "cuando esta ley se derogue o se deje aclarada la situación", habrá responsabilidades en "quienes la hicieron".

"El problema es que, de acuerdo a la Constitución (…), los congresistas no responden ante nadie por sus votos y opiniones, más bien la Presidenta podría responder porque a ella se le dijo en su momento que la ley era inconstitucional y no obstante la prepararon en el Ejecutivo, la fomentaron y la aplicaron", señaló.

"Lamentablemente, la Constitución blinda a los congresistas por las leyes que aprueben, salvo que haya algo delictivo, pero no es este el caso. Hay una responsabilidad política del Congreso, por supuesto; diría que una responsabilidad más seria de la presidenta porque sabía que era inconstitucional y no hizo caso", puntualizó.

Por su parte, el congresista Héctor Acuña indicó en RPP Noticias que presentó el proyecto para derogar la facultad de la presidencia remota, porque la situación no amerita que se deba esperar al pronunciamiento del TC.

"Creo que todos conocemos de los cuatro viajes que ha realizado la presidenta y que no ha tenido ningún resultado a favor del país. Eso nos anima y que si esperamos que el TC derogue este proyecto o lo declare inconstitucional, ¿cuánto tiempo (tomará)?", inquirió.

"Creemos que el país no resiste más este desafío que está generando la presidenta, es un desafío desatinado porque francamente no se siente presidenta porque realmente no quiere gobernar (…), no le interesan los problemas del país. Solo quiere tomarse la foto y ni siquiera la aceptan internacionalmente porque (…) tiene que forzar la foto", agregó.