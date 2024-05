Subcomisión dará cuenta de denuncia constitucional contra Dina Boluarte el próximo martes

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, señaló este martes que la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’ recién será dada en cuenta durante la próxima sesión de dicho grupo de trabajo el próximo martes.

En declaraciones a la prensa desde el Parlamento, la legisladora de Alianza para el Progreso indicó que la denuncia constitucional ingresó ayer durante la tarde a la Mesa de partes del Legislativo y que se les notificó cuando ya habían realizado la agenda para la sesión de este martes.

“La denuncia constitucional por parte del fiscal de la Nación, el doctor Villena, que no ha sido incluida en nuestra agenda. Nosotros ya teníamos una agenda incluso notificada así es que esta denuncia que ha sido ingresada el día de ayer al Congreso en realidad, a nosotros nos han notificado ayer en horas de la tarde y como subcomisión tendremos que dar cuenta en la próxima todavía que será el próximo martes”, sostuvo.

Rechaza sesgo político en Subcomisión

La parlamentaria también descartó cualquier tipo de injerencia por parte de su partido o un sesgo político en el tratamiento de las denuncias dentro de la Subcomisión y aseguró que durante el tiempo que ha estado como titular de dicho grupo de trabajo.

“En los dos años que casi voy a cumplir como presidenta de la Subcomisión, nosotros hemos siempre sido objetivos. El tema partidario no ha tenido nada que ver n las decisiones que se han tomado, más aún si en el caso de presidenta, yo soy solamente un voto de los 24 miembros, entonces mi voto no define si una denuncia se aprueba o no, es un voto colegiado de todos los miembros”, indicó.

“Descarto que haya un sesgo político, mucho menos ideológico en todo el manejo de las denuncias que se presentan en la Subcomisión. Ustedes piden objetividad, entonces todos tienen que ser tratados de la misma manera sean presidentes, ministros, congresistas, todos acá. Ni quitamos la corona a algunos para ponérsela a otros ni viceversa, todos objetividad e imparcialidad con todos”, dijo la legisladora.

Denuncia constitucional contra Dina Boluarte

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó ayer, lunes, una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rólex.

Según el documento al que tuvo acceso RPP, la mandataria es señalada como presunta autora de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado.

En ese sentido, la Fiscalía manifiesta que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" tres relojes Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, "con el propósito de realizar actos propios de su cargo", como expedir decretos y leyes otorgando presupuesto a dicha región.