Ruth Luque anuncia que presentará una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por ausencia en el cargo

Ruth Luque, parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, señaló este lunes que presentará una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por la ausencia en el cargo en la que habría incurrido para presuntamente someterse a un procedimiento estético.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, la legisladora indicó que la denuncia ya está redactada y cuenta con el apoyo del parlamentario Víctor Cutipa. En esa línea, dijo que presentará la denuncia este martes y que espera sea admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Ya está elaborada (la denuncia) hoy la he dado a conocer públicamente y ya la ha suscrito el congresista Víctor Cutipa, que es el congresista que me ha comunicado su suscripción a esta denuncia constitucional, así que mañana a primera hora está ingresada esta denuncia constitucional”, dijo.

“Yo esperaría que esto se admita. Sé que en el Congreso las cosas se definen por votos, sé perfectamente que hay un bloque como el ministro de Justicia y Derechos Humanos lo ha dicho que los apoyan los ayudan y no sé qué otros términos ha utilizado, pero creo que lo importante es que nuevamente sobre la cancha esté sobre quiénes están tomando estas decisiones y que definan si van a seguir permitiendo que el ejercicio de la presidencia no tenga control político”, añadió.

Pedidos de información

La legisladora explicó también que ha realizado cuatro pedidos de información para conocer quién ocupó el cargo durante la presunta ausencia de la mandataria.

Precisó que le respondieron con una relación de dispositivos legales publicados en el lapso en el que Boluarte habría salido, así como actas del Consejo de Ministros que fueron liderados por la jefa de Estado; sin embargo, Luque consideró que esto no demostraría nada.

“No existe digamos ninguna acreditación o algún detalle que dé cuenta de qué actividades oficiales, en el ejercicio de su función, ha desarrollado la señora Boluarte entre el 29 de junio al 12 de julio, porque esta información que estoy dando a conocer es que hoy he presentado públicamente, no permite detallar la función de la presidenta no es la publicación de los dispositivos”, indicó.