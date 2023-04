Susel Paredes asegura que votará a favor de la vacancia contra Dina Boluarte: "En mi opinión esto es un gobierno autoritario"

La congresista no agrupada, Susel Paredes, señaló que votará a favor de admitir a debate la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por los fallecidos registrados a raíz de las protestas sociales contra su gobierno.

"Votaré a favor de la vacancia, porque hay más de 60 muertes, 49 producto de armas de fuego que han salido de armas de instituciones del Estado. Yo creo que por las madres de todos esos fallecidos necesitamos que responda la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por esas razones voy a votar a favor de la vacancia", declaró en Todo se Sabe.

Agregó que la responsabilidad política por las muertes recae en los ministros de Estado y la propia presidenta Dina Boluarte. Asimismo, dijo no estar de acuerdo con la figura de la vacancia presidencial.



"Yo he votado una sola vez a favor porque yo no estoy de acuerdo con la figura de la vacancia", sostuvo Paredes.

Además, calificó al gobierno de Dina Boluarte como "autoritario" y señaló que los fallecidos en las protestas no hubieran ocurrido en un gobierno "democrático" y "constitucional".

"Eso pasa en una dictadura, en mi opinión esto es un gobierno autoritario. Porque da instrucción, órdenes a las instituciones para que procedan de esta forma porque los soldados no son locos ni los policías hacen lo que quieren", cuestionó en RPP TV.

"Yo no tengo memoria que en tan poco tiempo se haya producido tantos muertos en un gobierno democrático, constitucional", comentó. | Fuente: CONGRESO

Sobre captura de Geiner Alvarado

Por otro lado, al ser consultada por la captura del exministro Geiner Alvarado, la congresista Susel Paredes felicitó la labor de la Policía.

"Estos resultados generan confianza. Cuando hay un resultado uno siente confianza en la Policía. (..) Hay que dejar que hagan su trabajo y que nos muestren resultados que van a volver a acercar a la ciudadanía con la Policía", sostuvo en Todo se sabe.

Sobre la reforma policial, la congresista dijo que se necesita reformar el tema de la formación policial el regreso de las escuelas policiales en regiones. "No tienes que hacer la gran reforma, yo creo que habría que dar más niveles de escuelas macrorregionales para quienes quieren ser policías estén cerca sus regiones", comentó.

Por otro lado, cuestionó que el Congreso aprobara la cuestión previa para que el informe final que recomienda suspender al congresista Jon Tay, retorne a la Comisión de Ética.

"La gente necesita que demos muestras de que somos estrictos no que nos cubrimos entre nosotros. He votado a favor de todas las sanciones. En mi punto de vista las faltas éticas existen, no delitos", comentó.