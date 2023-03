Pablo Noriega también comentó que se ha dispuesto la modernización de la parte administrativa del Congreso. | Fuente: RPP

El director de general de Administración del Congreso, Pablo Noriega, puso su cargo a disposición luego de que el oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, presentara su renuncia tras la polémica que se ha generado por las denuncias periodísticas sobre gastos excesivos en la compra de alfombras, pantallas LED y el pago de un establecimiento exclusivo.

A estos gastos, se suma la compra de 68 pasajes aéreos al extranjero a mediados de diciembre de 2022 a una agencia de viaje por el momento de S/ 312 819, según reveló este jueves el diario El Comercio.

Durante una conferencia de prensa, Noriega comentó que le ha dicho al presidente del Parlamento, José Williams, que su puesto está a disposición si alguna de sus funciones no es ejecutada de “manera correcta”.

“Mi puesto, también estoy en condiciones de poner en disposición. Los funcionarios de confianza tenemos que estar preparados para ello. He hablado con el presidente y le he dicho que, si en cualquier momento, alguna de mis acciones, de mis deberes, de mis funciones no son ejecutadas de manera correcta, mi puesto está a disposición”, declaró a los medios de comunicación.

Noriega también anunció que, a raíz de la polémica que se ha generado, se ha dispuesto la modernización de la parte administrativa del Parlamento. “Es importante y útil que se haga un control a todo lo que es gasto público”, concluyó.

José Cevasco renuncia a la Oficialía Mayor del Congreso



El Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco, renunció hoy, jueves, al cargo, tras darse a conocer diversos reportajes periodísticos respecto a presuntos gastos excesivos en bienes y servicios al interior del Parlamento.

En una conferencia de prensa, acompañado por el director de la Gerencia Administrativa del Legislativo, Pablo Noriega, Cevasco Piedra señaló que su renuncia se debe a "razones de carácter político" y no están relacionadas a hechos "de carácter administrativo".

"A propósito de los acontecimientos periodísticos de los últimos días, (...) mi renuncia al cargo, básicamente, es por razones de carácter político. Bajo ningún punto de vista están relacionados a los hechos de carácter administrativo. Y esto tiene que ver con la resolución de las diversas presidencias del Congreso sobre delegación de facultades administrativas a las diversas direcciones generales de administración que ha tenido el Congreso", indicó.