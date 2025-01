Eduardo Salhuana catalogó como hecho "anecdótico" post del Congreso sobre caso Andrea Vidal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, catalogó como un tema “anecdótico” y de menor relevancia la publicación que realizó el Legislativo en la red social X sobre las pericias del crimen de la extrabajadora de esta entidad, Andrea Vidal.

Al ser consultado por la prensa si él fue quien autorizó la difusión de dicho tuit -el cual hace mención que el objetivo del atentado era el conductor del taxi y no la extrabajadora- Salhuana sostuvo que “ese es un tema anecdótico que no tiene mayor relevancia”.

“Creo que el Congreso tiene el derecho a informar por los medios que tiene y que además fueron de publico conocimiento”, señaló.

A ello agregó que la información fue publicada “en 4 o 5 diarios y en todas las redes sociales”, por lo que el Parlamento “tiene el derecho de hacerlo en sus medios de comunicación”.

Alejandra Aramayo dice que trabajador "de confianza" de Eduardo Salhuana emitió tuit sobre Andrea Vidal

Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento, se presentó el viernes 24 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la publicación de la necropsia de Andrea Vidal en la cuenta de la red social X del Legislativo.

Como se sabe, en dicha publicación, realizada el pasado 16 de enero, se señalaba que "tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Andrea Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi". Acto seguido, se adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.

Al respecto, Aramayo Gaona indicó que no había "leído la publicación completa”, pero señaló que Julio Talledo, un funcionario "de confianza" del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue quien realizó la publicación en la cuenta del Parlamento.

"Precisar que es un funcionario de confianza de Presidencia que, en ausencia, entiendo, del asesor de prensa y teniendo las notas de la fecha, se arrogó una responsabilidad que no comparto, que creo que no representa el sentir del Congreso, que no le hacía bien a la institución en el primer párrafo, porque en el segundo párrafo dice que investigue la Fiscalía. Es un tuit, como tal, a discreción de este funcionario, le pareció relevante y se ha dado cumplimiento a esta publicación”, sostuvo Aramayo.

"He esperado desde la fecha 16, que se emite este tuit, hasta el día de hoy, que la persona que lo emitió asuma la responsabilidad, porque me pone en una situación innecesariamente incómoda que no me corresponde. El señor Julio Talledo es la persona que se comunica con la suscrita, a nombre de la Presidencia, para coordinar el tema de comunicación en ausencia del titular que estaba de vacaciones. Sospecho yo que este funcionario, sin mayor manejo periodístico ni comunicacional, ha emitido este desafortunado tuit que correspondería se retire de las redes", resaltó.