Alejandra Aramayo dice que trabajador "de confianza" de Eduardo Salhuana emitió tuit sobre Andrea Vidal en cuenta del Congreso

Alejandra Aramayo, jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Parlamento, se presentó este viernes en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la publicación de la necropsia de Andrea Vidal en la cuenta de la red social X del Legislativo.

Como se sabe, en dicha publicación, realizada el pasado 16 de enero, se señalaba que "tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Andrea Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi". Acto seguido, se adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.

Aramayo: Julio Talledo "es un funcionario de confianza de Presidencia" del Congreso

Al respecto, Aramayo Gaona indicó que no había "leído la publicación completa”, pero señaló que Julio Talledo, un funcionario "de confianza" del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, fue quien realizó la publicación en la cuenta del Parlamento.

"Precisar que es un funcionario de confianza de Presidencia que, en ausencia, entiendo, del asesor de prensa y teniendo las notas de la fecha, se arrogó una responsabilidad que no comparto, que creo que no representa el sentir del Congreso, que no le hacía bien a la institución en el primer párrafo, porque en el segundo párrafo dice que investigue la Fiscalía. Es un tuit, como tal, a discreción de este funcionario, le pareció relevante y se ha dado cumplimiento a esta publicación”, sostuvo Aramayo.

"He esperado desde la fecha 16, que se emite este tuit, hasta el día de hoy, que la persona que lo emitió asuma la responsabilidad, porque me pone en una situación innecesariamente incómoda que no me corresponde. El señor Julio Talledo es la persona que se comunica con la suscrita, a nombre de la Presidencia, para coordinar el tema de comunicación en ausencia del titular que estaba de vacaciones. Sospecho yo que este funcionario, sin mayor manejo periodístico ni comunicacional, ha emitido este desafortunado tuit que correspondería se retire de las redes", resaltó.

La exlegisladora enfatizó que Talledo fue quien "faculta [...] que es la persona indicada para coordinar en ausencia, porque yo pregunto por el titular de prensa de Presidencia […], y el señor dice que, por encargo de Presidencia, él va a asumir la coordinación en ausencia de vacaciones del titular”.

“Dando cumplimiento en estricto al Memorando Múltiple N° 352-2024, es un funcionario de Presidencia que se arroga la responsabilidad de solicitar este documento, que observo en mi condición de jefa de la Oficina de Comunicación y sugiero que salga de la cuenta de Presidencia, cosa que se desestima. Es este funcionario que hace el 'copy' y alcanza la información al despacho de la Oficina de Comunicaciones”, añadió.

Cabe resaltar que el memorando al que hizo alusión Aramayo habría sido emitido el 13 de enero, tres días antes de la publicación en cuestión. En dicho documento, el oficial mayor del Congreso señalaba que "por disposición del presidente del Congreso [...] todo comunicado o publicación en las redes sociales institucionales deben contar con la previa autorización del titular de la entidad".

Consultada sobre el motivo de la emisión de dicho memorando, Aramayo respondió que "el día 14 [de enero] se emitió un memorando múltiple dirigido no solo a mi oficina, sino a los directores generales y jefes de las oficinas y departamentos. Está suscrito por el señor Forno Flores".

"En consecuencia, le corresponde al oficial mayor justificar la razón del documento", recalcó.

Finalmente, Alejandra Aramayo dijo estar siendo "hostilizada" por el decano del Colegio de Periodistas de Lima, quien, según señaló, sería "asesor de la bancada Podemos".

"Debo comentar que esta oficina se ha visto hostilizada, en algún momento, por algún gremio o algún presidente queriendo ejercer presión partidaria. Yo, además de ser funcionaria pública, soy política y a los vaivenes de la política me someto. Pero no hay razón de ser para que ningún decano de ningún colegio que hoy sirve a una bancada hostilice el ejercicio de mi función", indicó.

“[El] decano del Colegio de Periodistas de Lima, que ejerce como asesor de la bancada Podemos, que ha publicado hasta tres comunicados, signados con el mismo nombre y la misma fecha, exigiendo el cumplimiento de una ley que está derogada hace 37 años. Tales hechos […] constituyen actos de hostilización […]. Estos comunicados de un asesor de la bancada de Podemos, a mi entender, constituye un acto de hostilización", puntualizó.