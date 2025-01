Presidenta Dina Boluarte asistió a la Fiscalía para declarar por caso 'Cofre'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte llegó la mañana de este miércoles, 29 de enero, a la sede del Ministerio Público para brindar sus declaraciones por el caso 'Cofre'.

La jefa de Estado arribó en su vehículo oficial e ingresó al edificio por el jirón Santa Rosa aproximadamente a las ocho de la mañana.

Se esperaba que la diligencia ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, culmine antes de las 11 de la mañana, pues Boluarte tiene previsto recibir al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en Palacio de Gobierno. No obstante, la presidenta se retiró menos de una hora después de su ingreso a la sede de la Fiscalía en el Cercado de Lima.

Boluarte abandonó la Fiscalía del mismo modo en que llegó, a bordo de su vehículo oficial y sin dar declaraciones a la prensa que aguardaba afuera del referido edificio público.

Ayer, durante su participación en la ceremonia del inicio de obras de la nueva Av. Tomás Valle en el Callao, la presidenta arremetió contra la Fiscalía por las investigaciones abiertas en su contra, asegurando que el sistema de justicia peruano da "vergüenza".

"A mí me podrán abrir carpetas fiscales, porque dicen que en el 'cofre' llevé a las 10, 11 de la mañana, a plena luz del día, a Vladimir Cerrón a que se vaya a la playa del sur [...] Esa es la carpeta que tengo", dijo.

Boluarte no acudió a primera citación

Cabe recordar que el Ministerio Público reprogramó la citación a la mandataria para este miércoles, tras no asistir el pasado 15 de enero a la cita como parte de la investigación en su contra por el presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón.

Un día antes, su abogado, Juan Carlos Portugal, anunció que su representada no iba a acudir a la citación, al considerar que había vencido el plazo de la citación.

"No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido", expresó la defensa.

Agregó que había planteado ante un juez el recurso de oposición a esa ampliación de la investigación, pero afirmó que, si se rechazaba la petición, "por supuesto" que Boluarte iría al interrogatorio.

En respuesta, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía informó que la petición efectuada por la defensa de Boluarte ante el Poder Judicial "no suspende la diligencia de toma de declaraciones", pues se había "cumplido con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal".