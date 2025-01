Eduardo Salhuana: "La continuidad de la Presidencia de la Mesa Directiva le corresponde a las 13 bancadas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se refirió a una posible salida suya de la Mesa Directiva y precisó que la continuidad de los miembros responde a una decisión de las 13 bancadas parlamentarias, mas no de lo que indiquen las encuestas.

"Yo respeto las encuestas, la opinión de la ciudadanía y, obviamente, respeto la información de la prensa. Sin embargo, cualquier decisión en torno a nuestra continuidad en la Presidencia es decisión de las 13 bancadas del Congreso", dijo durante su participación en la implementación de los integrantes de la Asamblea de los Gobiernos Regionales.

Además, respecto de las observaciones a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia mencionó que dependerá de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si se ve directamente en la Comisión Permanente o en el Pleno.

"Es lo que ha señalado el presidente de la comisión. Él ha señalado que están trabajando, analizando las observaciones de Ejecutivo, y él está proponiendo a los integrantes una sesión extraordinaria para la próxima semana. Primero lo verá la comisión, y luego sabremos. Si hay un allanamiento, solo lo podríamos ver directamente en la Comisión Permanente. Si fuera insistencia, necesitamos un pleno", agregó.

Salhuana agregó que "el Ministerio Público continúa con las investigaciones" sobre el caso de Andrea Vidal | Fuente: RPP

Salhuana sobre Andrea Vidal: "El Ministerio Público continúa con las investigaciones"

En otro momento, comentó sobre los detalles del asesinato de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal y dijo haberse enterado a través de un medio de comunicación que el informe de la Policía determinaría que el objetivo sería el conductor.

"No conozco en detalles, pero sí he tomado conocimiento. Ayer vi una crónica referida a la publicación de los informes de la necropsia legal, tanto de la señorita como del conductor del vehículo, y, según el análisis balístico que habría hecho la Policía, el objetivo de los sicarios que lamentablemente asesinaron a estas dos personas habría sido el conductor del vehículo", aseveró.

"No me he fijado en las cuentas del Congreso. Verificaré el día de hoy el contenido y la orientación. Las investigaciones no se paralizan. El Ministerio Público continúa con las investigaciones como corresponde", culminó.