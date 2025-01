Comisión de Fiscalización citó a Alejandro Soto para el 23 de enero a fin de que responda por caso Torres Saravia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, citó a Alejandro Soto, expresidente del Parlamento y miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), para que responda ante su grupo de trabajo parlamentario en el marco de las investigaciones por la existencia de una presunta red de prostitución que habría operado en el Legislativo.

A través de un oficio al que RPP tuvo acceso, Burgos Oliveros citó a Soto Reyes, en calidad de invitado, para el próximo jueves, 23 de enero, a las 9 am., en la Sala de Sesión Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

"La presente invitación se formula en el ámbito de la función de Fiscalización que ejerce esta Comisión, la misma que está orientada en la lucha contra la corrupción en el marco de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado", resalta el oficio.

¿Qué temas deberá responder Alejandro Soto ante la Comisión de Fiscalización?

Según indica el oficio, el expresidente del Legislativo deberá responder por tres temas. El primero, está referido a los "presuntos hechos que involucran a Jorge Torres Saravia, ex Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República, sobre la presunta red de prostitución en el Congreso, [y sobre el] atentado ocurrido contra la que en vida fue Andrea Vidal Gómez, ex servidora del Congreso".

El segundo, acerca de la "designación de Jorge Torres Saravia en la jefatura de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso"; y el tercero, sobre la "contratación de personal durante su gestión como Presidente del Congreso".

Cabe señalar que Jorge Luis Torres Saravia fue designado como jefe de la referida oficina del Parlamento en agosto del 2023, cuando Soto Reyes era titular del Legislativo. En febrero de 2024 renunció al cargo, pero en mayo de ese año fue reasignado en el puesto.

Sobre esa designación, Alejandro Soto, en diálogo con RPP, negó que la Mesa Directiva que entonces presidía hubiera tenido alguna relación con la contratación de Torres Saravia, ya que, según dijo, se decidió que el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, se encargue de todas las contrataciones de personal administrativo del Legislativo. "El presidente [del Congreso] y la Mesa Directiva no contrata personal", subrayó.

"Cuando yo asumo el cargo, era Oficial Mayor el señor Ángeles Illman; posteriormente, a propuesta de la Mesa [Directiva], el señor Giovanni Forno es designado Oficial Mayor. En la oportunidad en que nosotros tomamos la aprobación del Consejo Directivo de que Giovanni Forno iba a ser el Oficial Mayor, la Mesa Directiva se reúne y delega en él no solo la contratación de Jorge Torres Saravia, sino la contratación de todo el personal administrativo, porque él es el funcionario administrativo de mayor rango en el Congreso de la República. Hay un acuerdo de Mesa por el cual se le delega toda la potestad al señor Forno", explicó.

Soto resaltó que "el Oficial Mayor es el encargado de hacer las contrataciones en coordinación con el jefe de Recursos Humanos", y que ambos "son los que evalúan los CV de cada postulante". En esa línea, indicó que tampoco fue él quien entregó el CV de Torres Saravia, y que recién conoció a este en el Parlamento.

"Yo hablo por mí, no puedo hablar por terceros. Alguien le ha tenido que entregar el CV [a Forno], pero esa persona no soy yo. Yo soy de la región del Cusco [y] el señor Jorge Torres es de la región del norte. Yo no lo conocía al señor, yo lo conocí en el Parlamento", afirmó.